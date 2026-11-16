NGC 206, la grande nursery stellare nella galassia di Andromeda

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Una grande regione stellare nella galassia di Andromeda raccoglie giovani stelle blu e si estende per migliaia di anni luce. La NASA l’ha scelta per la sua Astronomy Picture of the Day del 13 novembre 2026: al centro dell’inquadratura ravvicinata c’è NGC 206, immersa nei bracci polverosi di M31.

Che cos’è NGC 206

NGC 206 è una grande associazione stellare nel disco sud-occidentale di Andromeda, la galassia a spirale indicata anche come M31. La NASA colloca Andromeda a circa 2,5 milioni di anni luce da noi. Le stelle blu e brillanti di NGC 206 indicano che il gruppo è giovane; secondo la descrizione NASA, le sue stelle massicce più giovani hanno meno di 10 milioni di anni.

La regione misura circa 4.000 anni luce: è molto più estesa dei comuni ammassi aperti della Via Lattea. La NASA la confronta, per dimensioni, con NGC 604 nella galassia M33 e con la Nebulosa Tarantola nella Grande Nube di Magellano. NGC 206 si trova inoltre tra bracci di polveri e regioni rosate in cui si formano stelle: non è quindi una singola stella né un pianeta, ma una vasta concentrazione di stelle giovani.

Perché interessa agli astronomi

Osservare zone come questa aiuta a leggere la struttura di una galassia e a distinguere le popolazioni stellari giovani dalle aree più antiche. La fotografia NASA mette a fuoco una porzione del disco di Andromeda; non rappresenta l’intera galassia. Per orientare il lettore, la foto in evidenza di questo articolo mostra invece una vista più ampia di M31.

Fonti: NASA Science, NGC 206 and the Star Clouds of Andromeda (13 novembre 2026).

Foto in evidenza: Andromeda M31, fotografia generale di Benjamin Inouye, Wikimedia Commons, CC BY 4.0. L’immagine non è il dettaglio NASA di NGC 206.

Da non perdere Lenti gravitazionali: la galleria di Hubble che prepara Roman