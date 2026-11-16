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NGC 206, la grande nursery stellare nella galassia di Andromeda

NASA descrive NGC 206, una vasta associazione di giovani stelle nella galassia di Andromeda, a circa 2,5 milioni di anni luce dalla Terra.

Redazione Redazione
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16 Novembre 2026
La galassia di Andromeda M31 fotografata da Benjamin Inouye; immagine d’archivio generale, non dettaglio di NGC 206.
Andromeda M31 fotografata da Benjamin Inouye (CC BY 4.0, Wikimedia Commons). Vista generale della galassia, non immagine ravvicinata di NGC 206.

Una grande regione stellare nella galassia di Andromeda raccoglie giovani stelle blu e si estende per migliaia di anni luce. La NASA l’ha scelta per la sua Astronomy Picture of the Day del 13 novembre 2026: al centro dell’inquadratura ravvicinata c’è NGC 206, immersa nei bracci polverosi di M31.

Che cos’è NGC 206

NGC 206 è una grande associazione stellare nel disco sud-occidentale di Andromeda, la galassia a spirale indicata anche come M31. La NASA colloca Andromeda a circa 2,5 milioni di anni luce da noi. Le stelle blu e brillanti di NGC 206 indicano che il gruppo è giovane; secondo la descrizione NASA, le sue stelle massicce più giovani hanno meno di 10 milioni di anni.

La regione misura circa 4.000 anni luce: è molto più estesa dei comuni ammassi aperti della Via Lattea. La NASA la confronta, per dimensioni, con NGC 604 nella galassia M33 e con la Nebulosa Tarantola nella Grande Nube di Magellano. NGC 206 si trova inoltre tra bracci di polveri e regioni rosate in cui si formano stelle: non è quindi una singola stella né un pianeta, ma una vasta concentrazione di stelle giovani.

Perché interessa agli astronomi

Osservare zone come questa aiuta a leggere la struttura di una galassia e a distinguere le popolazioni stellari giovani dalle aree più antiche. La fotografia NASA mette a fuoco una porzione del disco di Andromeda; non rappresenta l’intera galassia. Per orientare il lettore, la foto in evidenza di questo articolo mostra invece una vista più ampia di M31.

Fonti: NASA Science, NGC 206 and the Star Clouds of Andromeda (13 novembre 2026).

Foto in evidenza: Andromeda M31, fotografia generale di Benjamin Inouye, Wikimedia Commons, CC BY 4.0. L’immagine non è il dettaglio NASA di NGC 206.

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