Colletta Alimentare oggi: cosa donare e come funziona la logistica

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La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si svolge oggi, sabato 14 novembre 2026, nei supermercati aderenti. Chi vuole partecipare può acquistare prodotti a lunga conservazione e consegnarli ai volontari riconoscibili dalla pettorina arancione. La raccolta è promossa dalla Fondazione Banco Alimentare; gli alimenti vengono poi destinati alle organizzazioni partner convenzionate.

Le indicazioni pubblicate dal Comune di Verona aiutano a scegliere i prodotti e a leggere i numeri locali senza confonderli con un risultato nazionale. Un comunicato di Poste Italiane aggiunge un dettaglio operativo: per la giornata l’azienda ha annunciato oltre 200 mezzi a basse emissioni per trasportare e distribuire i prodotti raccolti. Le fonti descrivono l’organizzazione prevista; non sono un consuntivo delle donazioni effettuate oggi.

Riso e legumi secchi in una fotografia d’archivio scattata in Kerala. Non ritrae la Colletta, i volontari o il paniere di un supermercato aderente. Foto: Bigul Malayi, WordPress Photo Directory, CC0 1.0.

Quali prodotti scegliere

Il Comune indica alimenti non deperibili come olio, legumi e verdure in scatola, conserve di pomodoro, sughi pronti, tonno in scatola, riso e prodotti per la colazione e la merenda. Sono esempi riportati nella comunicazione dell’ente, non un obbligo a consegnare ogni prodotto dell’elenco. Per sapere quali insegne aderiscono e come funziona la raccolta nel singolo punto vendita è opportuno controllare le informazioni esposte dai volontari o diffuse dagli organizzatori.

La fonte segnala inoltre che i volontari invitano chi fa la spesa a destinare alcuni prodotti alla raccolta e sono riconoscibili dalla pettorina arancione. Non indica una spesa minima; la scelta può quindi essere commisurata alle proprie possibilità. Le fotografie di questo articolo sono immagini d’archivio di alimenti: non documentano una raccolta in corso e non identificano negozi aderenti.

Pasta secca fotografata in primo piano: immagine d’archivio e di contesto, non collegata a un supermercato o alla raccolta del 14 novembre. Foto: Bigul Malayi, WordPress Photo Directory, CC0 1.0.

I dati del Comune di Verona

Il comunicato comunale riporta 3.990 volontari impegnati in 210 supermercati a Verona. Per il Veneto insieme alla provincia di Mantova indica 14.877 volontari in 783 supermercati. I due conteggi hanno perimetri diversi: il dato di 14.877 comprende esplicitamente anche Mantova e non può essere presentato come riferito al solo Veneto.

La stessa pagina colloca i dati locali in un’iniziativa più ampia: in Italia sono indicati 12.000 supermercati e oltre 160.000 volontari. Sono numeri annunciati dagli organizzatori e ripresi dal Comune, non un conteggio aggiornato delle presenze effettive a fine giornata. Il comunicato cita inoltre 460 organizzazioni partner in Veneto, al servizio di 83.022 persone; anche questi valori descrivono quel territorio e non vanno estesi al Paese.

Da non perdere Swift verso il rientro: la stima comprende il 3, 4 e 5 novembre

Come viene distribuita la raccolta

Nel comunicato diffuso il 13 novembre, Poste Italiane si definisce partner logistico della giornata e annuncia la disponibilità di più di 200 veicoli a basse emissioni. Il compito indicato è trasportare i prodotti raccolti nei supermercati aderenti e distribuirli alle organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare. Poste riporta una rete di oltre 7.500 organizzazioni, tra cui mense, case-famiglia, comunità per minori, centri d’ascolto e unità di strada, che sostengono più di 1,7 milioni di persone in difficoltà.

Queste cifre descrivono la rete indicata nei comunicati; non permettono di stabilire quante confezioni siano state raccolte oggi né dove finirà una singola donazione. Per il contesto sociale si può leggere l’analisi sui dati Istat della povertà in Italia. Per un approfondimento distinto sugli sprechi alimentari è disponibile anche la guida alle etichette e alle date di consumo.

Fonti: Comune di Verona, comunicato del 12 novembre 2026; Poste Italiane, comunicato del 13 novembre 2026. I dati organizzativi citati sono quelli diffusi dagli enti e non un bilancio finale della giornata.

Le immagini di riso, legumi e pasta sono fotografie d’archivio usate a scopo illustrativo. Non mostrano la Colletta Alimentare 2026, volontari, supermercati aderenti o prodotti effettivamente raccolti. Foto: Bigul Malayi / WordPress Photo Directory, licenza CC0 1.0.