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QN riparte il 5 novembre: carta, app e servizi ancora in costruzione

Redazione Redazione
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6 Novembre 2026
Prima pagina del quotidiano svizzero Klotener Anzeiger appoggiata su una superficie chiara
Prima pagina del Klotener Anzeiger del 25 aprile 2019: foto illustrativa d’archivio pubblicata il 26 aprile 2019, non raffigura un giornale del gruppo QN. Foto: Claudio Schwarz / Unsplash originale, Unsplash License. Immagine integrale ridimensionata.

Il nuovo Quotidiano Nazionale ha debuttato il 5 novembre, con una presentazione a Roma e un progetto che rinnova insieme giornale, siti e app. Per chi legge, il cambiamento riguarda sia l’offerta in edicola sia il modo di seguire le notizie sul telefono. Ma le funzioni annunciate e i servizi ancora in preparazione vanno distinti: la documentazione del gruppo non consente di considerarli tutti già disponibili alle stesse condizioni.

Prima pagina del quotidiano svizzero Klotener Anzeiger appoggiata su una superficie chiara
Prima pagina del Klotener Anzeiger del 25 aprile 2019: foto illustrativa d’archivio pubblicata il 26 aprile 2019, non raffigura un giornale del gruppo QN. Foto: Claudio Schwarz / Unsplash originale, Unsplash License. Immagine integrale ridimensionata.

Il resoconto ANSA del 5 novembre conferma il lancio alla Galleria di Arte Moderna di Roma. Hanno illustrato il progetto l’editore Leonardo Maria Del Vecchio, l’amministratore delegato Gabriele Benedetto, il direttore editoriale Mario Orfeo e la direttrice Agnese Pini.

In edicola, due testate con compiti diversi

Nell’editoriale del debutto, Pini descrive QN come una testata che acquista una vita autonoma, con tiratura e diffusione nazionali, mantenendo il legame con La Nazione, Il Giorno e il Resto del Carlino. È l’identità proposta dalla direzione, non una misura già disponibile del successo dell’operazione.

Per La Nazione, la presentazione del 2 novembre specifica l’abbinamento: il quotidiano del territorio e il nuovo QN per Italia e mondo arrivano insieme, allo stesso prezzo. Non indica in quel testo una cifra in euro: l’informazione verificata è l’abbinamento annunciato, non un prezzo unico ricavato per tutte le edizioni.

Il giornale toscano riorganizza lo sfoglio con apertura regionale, cronache cittadine e provinciali, economia del territorio, cultura e sport. La promessa editoriale è dare più spazio alla prossimità, lasciando al fascicolo nazionale uno sguardo più ampio.

App, notifiche e Radar: cosa annuncia il gruppo

La descrizione dei prodotti pubblicata da QN il 3 novembre presenta un’app sviluppata internamente, senza pubblicità per gli abbonati. Riunisce notizie nazionali e locali, edizioni digitali e contenuti multimediali. La sezione “Per te” è pensata per gli interessi del lettore; seguire una firma permette di ricevere avvisi sui suoi nuovi articoli.

Il progetto comprende podcast, video, newsletter e un calendario di eventi. Radar è descritto come uno spazio di approfondimento che utilizza anche grafici e mappe. Si tratta di funzioni illustrate dall’editore: LSDI non ha effettuato una prova dell’app né verificato l’attivazione di ogni opzione per ciascun piano.

Smartphone con Apple News+ sullo schermo appoggiato sopra una rivista Cereal
Apple News+ su uno smartphone sopra una rivista Cereal: foto illustrativa d’archivio pubblicata l’8 aprile 2019, non mostra l’app QN né un suo servizio. Foto: Daniel Korpai / Unsplash originale, Unsplash License. Immagine integrale ridimensionata.

Un limite è esplicito nella stessa pagina: la piattaforma dati comune e l’abbonamento unico per QN, testate storiche ed edizioni digitali sono ancora in costruzione. Non è quindi corretto dedurre dal lancio che qualunque vecchio abbonamento includa automaticamente ogni prodotto. Prima di aderire serve controllare il piano concreto e le testate comprese.

Le richieste delle redazioni accompagnano il rilancio

Il debutto ha anche un versante organizzativo. Editoria.tv, il 5 novembre, riporta una nota del Coordinamento dei comitati di redazione: i giornalisti rivendicano il lavoro per il rinnovamento e chiedono riconoscimenti economici e risposte sui precari. La nota segnala inoltre difficoltà del sistema editoriale, formazione e organizzazione dei turni. Sono rilievi attribuiti ai Cdr; le pagine consultate non ne documentano una successiva risoluzione.

Per il pubblico, la verifica proseguirà sulla continuità dei servizi e sulla qualità delle notizie. È il rapporto fra sostenibilità e fiducia discusso nel nostro approfondimento sui modelli economici dell’informazione. Il rilancio dei prodotti QN resta distinto dall’eventuale Opa su SEIF annunciata in ottobre: condividere il nome dell’investitore non rende i due fatti la stessa operazione.

Fonti e crediti

Verifica del 6 novembre 2026: ANSA ed Editoria.tv del 5 novembre; editoriale Pini del 5 novembre e presentazioni ufficiali dei prodotti del 2 e 3 novembre, collegate nel testo. Fotografie illustrative d’archivio: non mostrano QN, la nuova app o l’evento romano; originali, autori e licenza nelle didascalie.

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