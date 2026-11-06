QN riparte il 5 novembre: carta, app e servizi ancora in costruzione

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Il nuovo Quotidiano Nazionale ha debuttato il 5 novembre, con una presentazione a Roma e un progetto che rinnova insieme giornale, siti e app. Per chi legge, il cambiamento riguarda sia l’offerta in edicola sia il modo di seguire le notizie sul telefono. Ma le funzioni annunciate e i servizi ancora in preparazione vanno distinti: la documentazione del gruppo non consente di considerarli tutti già disponibili alle stesse condizioni.

Il resoconto ANSA del 5 novembre conferma il lancio alla Galleria di Arte Moderna di Roma. Hanno illustrato il progetto l’editore Leonardo Maria Del Vecchio, l’amministratore delegato Gabriele Benedetto, il direttore editoriale Mario Orfeo e la direttrice Agnese Pini.

In edicola, due testate con compiti diversi

Nell’editoriale del debutto, Pini descrive QN come una testata che acquista una vita autonoma, con tiratura e diffusione nazionali, mantenendo il legame con La Nazione, Il Giorno e il Resto del Carlino. È l’identità proposta dalla direzione, non una misura già disponibile del successo dell’operazione.

Per La Nazione, la presentazione del 2 novembre specifica l’abbinamento: il quotidiano del territorio e il nuovo QN per Italia e mondo arrivano insieme, allo stesso prezzo. Non indica in quel testo una cifra in euro: l’informazione verificata è l’abbinamento annunciato, non un prezzo unico ricavato per tutte le edizioni.

Il giornale toscano riorganizza lo sfoglio con apertura regionale, cronache cittadine e provinciali, economia del territorio, cultura e sport. La promessa editoriale è dare più spazio alla prossimità, lasciando al fascicolo nazionale uno sguardo più ampio.

App, notifiche e Radar: cosa annuncia il gruppo

La descrizione dei prodotti pubblicata da QN il 3 novembre presenta un’app sviluppata internamente, senza pubblicità per gli abbonati. Riunisce notizie nazionali e locali, edizioni digitali e contenuti multimediali. La sezione “Per te” è pensata per gli interessi del lettore; seguire una firma permette di ricevere avvisi sui suoi nuovi articoli.

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Il progetto comprende podcast, video, newsletter e un calendario di eventi. Radar è descritto come uno spazio di approfondimento che utilizza anche grafici e mappe. Si tratta di funzioni illustrate dall’editore: LSDI non ha effettuato una prova dell’app né verificato l’attivazione di ogni opzione per ciascun piano.

Un limite è esplicito nella stessa pagina: la piattaforma dati comune e l’abbonamento unico per QN, testate storiche ed edizioni digitali sono ancora in costruzione. Non è quindi corretto dedurre dal lancio che qualunque vecchio abbonamento includa automaticamente ogni prodotto. Prima di aderire serve controllare il piano concreto e le testate comprese.

Le richieste delle redazioni accompagnano il rilancio

Il debutto ha anche un versante organizzativo. Editoria.tv, il 5 novembre, riporta una nota del Coordinamento dei comitati di redazione: i giornalisti rivendicano il lavoro per il rinnovamento e chiedono riconoscimenti economici e risposte sui precari. La nota segnala inoltre difficoltà del sistema editoriale, formazione e organizzazione dei turni. Sono rilievi attribuiti ai Cdr; le pagine consultate non ne documentano una successiva risoluzione.

Per il pubblico, la verifica proseguirà sulla continuità dei servizi e sulla qualità delle notizie. È il rapporto fra sostenibilità e fiducia discusso nel nostro approfondimento sui modelli economici dell’informazione. Il rilancio dei prodotti QN resta distinto dall’eventuale Opa su SEIF annunciata in ottobre: condividere il nome dell’investitore non rende i due fatti la stessa operazione.

Fonti e crediti

Verifica del 6 novembre 2026: ANSA ed Editoria.tv del 5 novembre; editoriale Pini del 5 novembre e presentazioni ufficiali dei prodotti del 2 e 3 novembre, collegate nel testo. Fotografie illustrative d’archivio: non mostrano QN, la nuova app o l’evento romano; originali, autori e licenza nelle didascalie.