Milano AutoClassica, preview il 19 novembre: orari, prezzi e scadenza BMW

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Milano AutoClassica torna a Fiera Milano Rho dal 19 al 22 novembre 2026, ma le quattro giornate non hanno lo stesso accesso. Il giovedì è dedicato alla Special Preview, con biglietto specifico; da venerdì a domenica valgono gli ingressi ordinari. Per i soci del BMW Auto Club Italia c’è anche una scadenza più vicina: la pagina del club indica il 16 novembre incluso come termine per acquistare e pagare i biglietti riservati al sabato 21.

Il programma della sedicesima edizione si sta completando. Il resoconto di BestMotori del 13 novembre presenta gli spazi delle federazioni, fra anniversari Alfa Romeo e motorismo storico. Le informazioni pratiche dell’organizzatore permettono intanto di scegliere la giornata e confrontare le formule, senza confondere una tariffa di club con il prezzo aperto a tutti.

BMW 3.0 CSL parcheggiata in una strada: foto di contesto d’archivio pubblicata nel 2023. Non mostra Milano AutoClassica 2026 né un’auto annunciata al raduno del club. Foto: Remkus de Vries / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Preview il 19, apertura ordinaria dal 20

La pagina ufficiale per i visitatori indica giovedì 19 novembre dalle 10 alle 18. Per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 l’orario è invece dalle 9:30 alle 19. La sede è il quartiere fieristico di Rho, sulla statale del Sempione.

Per la Preview il biglietto Classic costa 50 euro online e 60 euro alla cassa. L’intero giornaliero per una giornata a scelta fra venerdì, sabato e domenica è proposto online a 23 euro, mentre alla cassa costa 28 euro. Sono importi riferiti alle formule distinte: il prezzo ordinario del fine settimana non va usato per programmare l’ingresso del giovedì.

La stessa pagina separa le esperienze VIP, che possono comprendere servizi aggiuntivi. Prima dell’acquisto conta quindi leggere cosa include esattamente il titolo selezionato, oltre alla data. Qui riportiamo le tariffe visualizzate durante la verifica, senza estendere automaticamente al 2026 vecchie promozioni o sconti già scaduti.

BMW Auto Club: termine il 16 novembre per il sabato

Il BMW Auto Club Italia annuncia il proprio appuntamento al Padiglione 12, stand A10. La formula riservata ai soci per sabato 21 novembre indica 15 euro a persona dai 13 anni; fino a 12 anni l’ingresso è gratuito. Il termine pubblicato per acquisto e pagamento è lunedì 16 novembre compreso.

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Il club prevede la partecipazione con la propria BMW oppure la visita senza auto. Per il raduno richiede di indicare modello e targa; biglietti e istruzioni sono annunciati via email per venerdì 20. La pagina conserva anche una descrizione della precedente fase di raccolta delle richieste: per disponibilità e condizioni individuali il riferimento resta la segreteria del club. Non è una riduzione generale applicabile a qualunque visitatore.

Automobile storica azzurra lungo una strada costiera: foto di contesto d’archivio pubblicata nel 2025. Non documenta Milano AutoClassica, il raduno BMW o le vetture annunciate in esposizione. Foto: Carlos Longarela / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Auto, ricambi e incontri: come orientare la visita

L’organizzatore presenta un’esposizione che affianca vetture classiche, youngtimer e sportive a ricambi, editoria, automobilia e modellismo. Club e registri sono parte del percorso: chi cerca informazioni su restauro o certificazioni può orientare la visita verso questi interlocutori, distinguendo il confronto culturale da un’eventuale trattativa commerciale.

BestMotori segnala il Padiglione 12 per ACI e ACI Storico, con un percorso dedicato ai sessant’anni della Spider Duetto e ai 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo. Per ASI indica invece il Village nel Padiglione 16, nell’anno del sessantesimo anniversario dell’associazione. Sono contenuti annunciati per la fiera: non un resoconto di allestimenti già visitati dalla redazione.

Per altre visite legate alla storia dell’automobile è disponibile la nostra guida alle mostre del MAUTO di Torino. Chi cerca un appuntamento più vicino può consultare gli orari della Mostra Scambio di Sora del 14–15 novembre: eventi diversi, con calendari e accessi propri.

Fonti e crediti

Verificati il 14 novembre 2026: informazioni visitatori dell’organizzatore, presentazione della manifestazione, pagina del BMW Auto Club Italia e resoconto di BestMotori del 13 novembre. Le fotografie sono immagini reali d’archivio distribuite con licenza CC0 dal WordPress Photo Directory; non documentano Milano AutoClassica 2026. Autori, originali e licenze nelle didascalie.