F1 Brasile, pole di Norris sul bagnato: Antonelli terzo in qualifica

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Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio del Brasile sotto la pioggia. Nelle qualifiche di sabato 7 novembre 2026 a Interlagos, il pilota McLaren ha girato in 1’27”470, precedendo George Russell e Kimi Antonelli. L’italiano ha ottenuto il terzo tempo, ma l’arretramento di cinque posti del compagno Mercedes lo porta verso la prima fila della gara di domenica.

Il resoconto ufficiale Formula 1, pubblicato il 7 novembre alle 20:37 UTC, conferma ordine e tempi. Il risultato è riscontrato anche dalla cronaca di Formula1.it. Occorre però distinguere la classifica della sessione dallo schieramento dopo le penalità: alla verifica, la pagina ufficiale della griglia non riportava ancora l’ordine di partenza.

Norris davanti alle Mercedes, Leclerc quarto

La classifica ufficiale delle qualifiche assegna a Russell 1’27”674 e ad Antonelli 1’28”095. Sono rispettivamente 204 e 625 millesimi dal tempo di Norris, differenze calcolate sui crono pubblicati. Charles Leclerc conclude quarto in 1’28”289, seguito da Liam Lawson, Nico Hülkenberg e Isack Hadjar.

Chiudono i primi dieci Oliver Bearman, Fernando Alonso e Alexander Albon. Per leggere correttamente la tabella, tutti i numeri indicano la posizione e il miglior giro in Q3: non sono i distacchi finali di una corsa e non incorporano gli arretramenti per il motore.

Qualifiche GP del Brasile, 7 novembre 2026: primi dieci, prima delle penalità Posizione Pilota Tempo Q3 1 Lando Norris 1’27”470 2 George Russell 1’27”674 3 Kimi Antonelli 1’28”095 4 Charles Leclerc 1’28”289 5 Liam Lawson 1’28”321 6 Nico Hülkenberg 1’28”668 7 Isack Hadjar 1’28”763 8 Oliver Bearman 1’29”831 9 Fernando Alonso 1’30”311 10 Alexander Albon 1’30”456

Pioggia e interruzioni: il giro iniziale decide la Q3

La prima fase è stata interrotta dopo meno di tre minuti per l’intensità della pioggia. Alla ripartenza, i piloti hanno usato le gomme da bagnato estremo; il progressivo miglioramento delle condizioni ha poi aperto la possibilità delle intermedie in Q2. È una sequenza importante per capire i risultati: le condizioni della pista cambiavano durante la stessa sessione.

La Q2 si è chiusa con una bandiera rossa per l’incidente di Rafael Câmara, quando restava meno di un minuto. Sono rimasti esclusi Hamilton, Oscar Piastri, Câmara, Arvid Lindblad, Carlos Sainz e Max Verstappen. Quest’ultimo non ha disputato la seconda fase, avendo già una penalità che lo manda al fondo.

Da non perdere F1 Brasile, Russell perde cinque posti per il motore: griglia ancora da definire

In Q3 Norris ha sfruttato i primi tentativi, prima che la pioggia aumentasse nuovamente. Secondo la ricostruzione F1, le condizioni migliori erano già passate quando mancavano ancora sette minuti. La pole premia quindi il giro registrato in quella finestra, senza permettere di dedurre il passo che McLaren e Mercedes avranno sull’intera distanza di domenica.

Le penalità cambiano la lettura del sabato

Il secondo tempo di Russell va accompagnato dalla penalità di cinque posizioni già annunciata. Leclerc deve invece arretrare di dieci. Per Hamilton resta la partenza dal fondo dopo il cambio completo della power unit, già distinta dal nuovo risultato delle qualifiche: il ferrarista ha chiuso undicesimo.

Il resoconto ufficiale segnala al fondo anche Verstappen e Sergio Pérez. Non basta sottrarre o aggiungere caselle a ogni pilota separatamente per presentare uno schieramento definitivo: l’ordine completo deve tenere conto dell’insieme dei provvedimenti. Antonelli è atteso accanto a Norris, mentre la griglia resta da ricontrollare prima del via per eventuali ulteriori decisioni.

Gara domenica alle 18 italiane

La Formula 1 indica la partenza del Gran Premio per domenica 8 novembre alle 14:00 di San Paolo, corrispondenti alle 18:00 in Italia. La conversione aggiunge quattro ore: il circuito è a UTC−3, Roma a UTC+1. Il programma resta soggetto a variazioni dell’organizzatore; il risultato acquisito sabato è la pole di Norris, mentre la gara deve ancora svolgersi.

Fonti e crediti

Verifica del 7 novembre 2026: resoconto e classifica ufficiali Formula 1 e cronaca Formula1.it nelle pagine esatte collegate. Calcolo dei distacchi e conversione degli orari a cura della redazione. Le due fotografie sono d’archivio, da Monaco 2025 e Interlagos 2022, e non documentano le qualifiche del 2026. Originali, autori e licenze sono indicati nelle didascalie.