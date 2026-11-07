Italia–Sudafrica 7–66: nove mete degli Springboks, Ruzza segna nella ripresa

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L’Italia perde 7–66 contro il Sudafrica a Torino, nella quarta giornata del Nations Championship di rugby. Sabato 7 novembre 2026 gli Springboks segnano nove mete e chiudono già il primo tempo sul 45–0. Agli azzurri resta la meta di Federico Ruzza nella ripresa. La federazione sudafricana conferma il risultato e la quarta vittoria consecutiva nel torneo.

Il 45–0 all’intervallo decide la partita

Il divario nasce soprattutto nei primi quaranta minuti. La cronaca Reuters pubblicata da CNA ricostruisce sei mete sudafricane nel primo tempo, tutte trasformate, dopo un calcio di punizione iniziale. L’Italia arriva così alla pausa senza punti: il margine è già troppo ampio perché il diverso andamento della ripresa cambi l’esito.

Malcolm Marx firma una doppietta. Il Sudafrica trova continuità nelle azioni vicine alla linea di meta e nelle rimesse laterali seguite dall’avanzamento del gruppo degli avanti. Alla mezz’ora il cartellino giallo a Muhamed Hasa complica ulteriormente la difesa italiana, costretta a giocare temporaneamente con un uomo in meno.

Ruzza segna, ma il distacco finale è di 59 punti

Nella ripresa arriva la risposta azzurra. La ricostruzione dell’Associated Press su iNFOnews descrive il passaggio largo di Stephen Varney che raggiunge Ruzza sulla fascia sinistra. La meta, poi trasformata, porta i sette punti italiani. Il Sudafrica aggiunge altre tre mete nel secondo tempo e conserva una distanza netta fino alla conclusione.

Un confronto fra i due parziali aiuta a leggere il risultato: sottraendo il 45–0 dell’intervallo dal 66–7 conclusivo, la seconda frazione termina 21–7 per gli ospiti. È un calcolo sui punteggi, non una statistica sul possesso o sulle occasioni create. La ripresa meno sbilanciata non cancella quindi quanto accumulato prima della pausa.

Che cosa cambia nel Nations Championship

SA Rugby indica 20 punti in classifica per il Sudafrica dopo quattro successi in altrettante gare. L’Italia, secondo AP, resta invece senza vittorie dopo le tre sconfitte estive e quella di Torino. Il 66–7 riguarda questa partita: non è il punteggio complessivo di una serie né il risultato di una finale.

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La nostra presentazione di Italia–Sudafrica raccoglieva orario, trasmissione e formazione annunciata, con Samuele Locatelli scelto per l’esordio. Il risultato odierno aggiunge il bilancio del campo a quelle informazioni della vigilia.

Il prossimo impegno è con l’Argentina a Genova

La serie italiana prosegue sabato 14 novembre contro l’Argentina a Genova e sabato 21 contro le Fiji a Udine. Le due tappe sono confermate anche nella presentazione pubblicata da Juventus il 21 settembre, usata qui per il calendario e non per la cronaca della partita appena terminata.

Per gli azzurri restano dunque due incontri casalinghi prima del fine settimana conclusivo del torneo, previsto a Twickenham dal 27 al 29 novembre. Convocazioni, disponibilità dei giocatori e formazioni dei prossimi appuntamenti richiedono annunci specifici: non si ricavano dal risultato di Torino. Altri aggiornamenti sono raccolti nella sezione Sport di LSDI.

Fonti e crediti

Verifica del 7 novembre 2026: SA Rugby per risultato e punti in classifica; Reuters/CNA e Associated Press/iNFOnews per andamento e parziali; Juventus per le prossime tappe. Le fotografie di Stefano Delfrate, con originali e licenza collegati nelle didascalie, sono del 19 novembre 2022 e non documentano la gara odierna.