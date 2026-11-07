Usato auto, passaggi a −6,3%: quasi una vettura su cinque ha almeno 20 anni

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Il mercato italiano delle auto usate rallenta, mentre cresce il peso delle vetture più anziane. A ottobre 2026 i passaggi di proprietà sono stati 292.138, il 6,3% in meno rispetto a un anno prima, secondo il bollettino ACI diffuso il 6 novembre. Le auto con almeno vent’anni rappresentano il 19,3% dei trasferimenti: quasi una su cinque. Sono dati sulle compravendite registrate, che non dimostrano una diminuzione dei prezzi richiesti ai compratori.

Quasi un passaggio su cinque riguarda auto di almeno vent’anni

Il comunicato ACI del 6 novembre distingue due fasce: le vetture fra 20 e 29 anni valgono il 16,4% dei passaggi, quelle di almeno 30 anni il 2,9%. Sommando queste quote si ottiene il 19,3%, contro il 17,1% di ottobre 2025: un aumento di 2,2 punti percentuali, calcolato dalla redazione.

La lettura richiede una cautela: una quota maggiore non significa necessariamente che siano aumentati anche i trasferimenti in valore assoluto. Il totale del mercato è sceso. Il bollettino descrive la composizione delle auto passate di mano nel mese, senza misurare da solo l’età di tutte le vetture che circolano in Italia.

Meno trasferimenti rispetto al 2025: il perimetro del conteggio

Un anno prima i passaggi delle autovetture erano 311.822. La differenza è di 19.684 pratiche in meno, elaborazione sui valori pubblicati da ACI e ripresi da EnnaPress il 6 novembre. Il dato è al netto delle minivolture, cioè dei passaggi a favore di concessionari o rivenditori di veicoli usati, trattati in una specifica scheda ACI.

Questo perimetro è diverso da quello delle immatricolazioni delle auto nuove di ottobre. I due rapporti aiutano a osservare settori distinti e non vanno sovrapposti. Anche il confronto temporale conta: nei primi dieci mesi del 2026 i passaggi delle auto usate diminuiscono dell’1,2%, una flessione più contenuta rispetto al risultato del solo ottobre.

Prima dell’acquisto, i controlli suggeriti da ACI

Per chi sta valutando una vettura di seconda mano, il dato sull’anzianità rende utile tornare alle verifiche concrete. Nella guida all’acquisto dell’usato, aggiornata il 2 aprile 2025, ACI raccomanda di controllare la situazione al PRA prima di accordare l’acquisto e versare il prezzo: intestatario, documenti e presenza di vincoli o gravami, come un fermo amministrativo.

L’ente distingue la verifica gratuita della presenza di vincoli dalla visura che consente di conoscere il dettaglio della situazione giuridica del veicolo. Suggerisce inoltre di vedere l’auto di persona e, quando possibile, farla controllare dal proprio meccanico di fiducia. Tra le verifiche indicate ci sono la corrispondenza del numero di telaio con i documenti e la coerenza dei chilometri dichiarati con usura ed età.

Queste sono indicazioni generali dell’ente, non nuovi obblighi introdotti dal bollettino. Una pratica di trasferimento registrata non certifica lo stato meccanico di una vettura; allo stesso modo, l’età non consente da sola di giudicare il singolo esemplare. Nel confronto fra offerte resta utile separare il prezzo d’acquisto dalle spese d’uso, comprese quelle per il rifornimento e le differenze fra carburanti.

Fonti e crediti verificabili

Fonte dei dati: comunicato ACI Auto-Trend del 6 novembre 2026, collegato nel testo. EnnaPress riproduce il medesimo comunicato e ne offre un riscontro su un secondo dominio: non è una rilevazione indipendente. Le schede ACI su acquisto e minivoltura forniscono il contesto pratico. Elaborazioni redazionali: 16,4 + 2,9 = 19,3%; 14,4 + 2,7 = 17,1%; differenza 2,2 punti; 311.822 − 292.138 = 19.684. Verifica del 7 novembre. Fotografie d’archivio: originali, autori e licenze nelle didascalie; non documentano vendite dell’ottobre 2026.