F1 Brasile, Russell perde cinque posti per il motore: griglia ancora da definire

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George Russell perderà cinque posizioni sulla griglia del Gran Premio del Brasile per l’impiego di un nuovo motore endotermico. La decisione riguarda la gara di domenica 8 novembre 2026 a Interlagos: il posto effettivo da cui partirà la Mercedes numero 63 sarà definito dopo le qualifiche e le eventuali altre decisioni dei commissari.

Il documento 15 della FIA, datato 6 novembre, identifica Russell e la sesta unità endotermica utilizzata. La sanzione è confermata dalla notizia ufficiale Formula 1 dello stesso giorno e dal resoconto di Sky Sport.

Il sesto motore e la decisione dei commissari

La componente interessata è l’ICE, cioè il motore a combustione interna della power unit. Sky riporta che il numero di unità impiegate da Russell sale a sei, contro un limite stagionale di quattro. Il provvedimento FIA richiama gli articoli B8.2.2a e B8.2.3 del regolamento e applica la penalità prevista dall’articolo B8.2.8b.

Il testo dei commissari dispone l’arretramento nella prossima gara a cui il pilota parteciperà. Non è una penalità di cinque secondi da aggiungere al tempo finale: l’effetto annunciato riguarda la posizione di partenza. Il documento registra l’uso della componente durante le FP1, senza attribuire a Russell una manovra irregolare in pista.

Perché oggi non si può indicare una casella di partenza

Le qualifiche del sabato devono ancora stabilire l’ordine sul giro singolo. La penalità si applicherà a quel risultato; per leggere la partenza servirà quindi la griglia ufficiale successiva alle decisioni sportive. Un tempo nelle prove libere non assegna una posizione al via.

A titolo di esempio, un quinto posto in qualifica accompagnato soltanto da questa penalità comporterebbe un arretramento di cinque caselle. È un’illustrazione dell’effetto del provvedimento, non una previsione sul sabato di Russell. Altre sanzioni o variazioni nell’ordine potrebbero incidere sulla composizione definitiva della griglia.

Nella ricostruzione di Formula 1, Russell spiega che Mercedes aveva già previsto un’ulteriore penalità per il motore entro fine stagione e ha scelto Interlagos per scontarla. Il pilota si propone di recuperare durante la corsa: resta un’intenzione, non la garanzia di una rimonta o di un determinato risultato.

Il riscontro delle prime libere

La classifica FIA delle FP1 del 6 novembre colloca Russell quinto in 1’12”103, a 386 millesimi da Lando Norris. Kimi Antonelli è secondo a 82 millesimi dal pilota McLaren, Max Verstappen terzo e Lewis Hamilton quarto. Questi dati descrivono esclusivamente la prima sessione, non l’esito del venerdì completo.

Per Mercedes il weekend arriva dopo il titolo mondiale di Antonelli conquistato in Messico. Le vicende di affidabilità vanno comunque distinte fra piloti e gare: il problema di Hamilton nelle FP2 messicane riguardava un altro evento e un’altra vettura.

Qualifiche alle 19 italiane, gara domenica alle 18

Il programma ufficiale del GP fissa le qualifiche di sabato 7 novembre alle 15 di San Paolo e il via della gara di domenica 8 alle 14 locali. In Italia corrispondono rispettivamente alle 19:00 e alle 18:00: Roma è quattro ore avanti rispetto al circuito in queste date.

La corsa è prevista su 71 giri. Gli orari restano soggetti a modifiche dell’organizzatore; per conoscere il punto esatto da cui Russell dovrà recuperare occorrerà attendere la griglia ufficiale.

Fonti e crediti

Verifica del 6 novembre 2026: decisione FIA numero 15, comunicato Formula 1 sulla penalità, Sky Sport, classifica FIA delle prime libere e programma ufficiale, nelle pagine esatte collegate. Conversione degli orari e esempio sulla griglia a cura della redazione. Le due fotografie sono d’archivio da Silverstone e non documentano il GP del Brasile, il cambio del motore o un guasto: originali, autore e licenza sono nelle didascalie.