Liguria, catene o gomme invernali dal 15 novembre: controllare i tratti

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Dal 15 novembre 2026 scatta l’obbligo di avere catene a bordo oppure pneumatici invernali sulle tratte liguri interessate dai provvedimenti Anas. Per chi parte questo fine settimana, il controllo utile è sul percorso preciso: il nome della statale, da solo, non dice se l’intero itinerario rientri nell’elenco. Il termine indicato è il 15 aprile 2027.

Il richiamo pubblicato da Imperia TV il 13 novembre riguarda 23 tratte della rete Anas in Liguria. Una conferma istituzionale puntuale arriva dal Comune di Borzonasca, che nel suo avviso del 7 novembre riporta il tratto della SS586 della Valle dell’Aveto. Non si tratta quindi di un’ordinanza appena emanata oggi: la notizia di servizio è l’imminente avvio del periodo previsto.

Automobili parcheggiate in una strada innevata di Chicago: foto di contesto d’archivio pubblicata nel gennaio 2022. Non mostra strade liguri né previsioni per il fine settimana. Foto: Steven Stern (sterndata) / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Sulla SS586 contano anche le progressive chilometriche

Per la Valle dell’Aveto, il Comune indica la SS586 dal chilometro 30+600 al chilometro 67+760, con obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Lo stesso intervallo compare nell’elenco riportato da Imperia TV. È un riferimento concreto per chi deve verificare se il proprio spostamento attraversi la tratta interessata.

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Tra gli altri esempi dell’elenco giornalistico figurano la SS35 dei Giovi dal km 12,616 al 40,517, la SS225 della Fontanabuona dal km 3,875 al 33,180 e la SS456 del Turchino dal km 78,765 al 104,302. Sono esempi, non l’elenco completo. Le progressive vanno conservate nella consultazione: estendere automaticamente una prescrizione a tutta una statale potrebbe portare a leggere male il provvedimento.

Le provinciali genovesi hanno una data diversa

L’avviso di Borzonasca distingue anche la rete provinciale della Città Metropolitana di Genova. Per quelle strade, fuori dai centri abitati, il periodo indicato è iniziato il 1° novembre e termina il 15 aprile 2027, con eccezioni per intere strade e per singoli tratti. Non bisogna dunque aspettare il 15 novembre pensando che quella sia la data unica per qualsiasi strada della zona.

Il confronto mostra perché conviene annotare tre elementi prima della partenza: ente competente, sigla della strada e tratto effettivamente percorso. Due strade vicine possono dipendere da amministrazioni diverse e avere un calendario o un perimetro differente. La pagina comunale riporta le eccezioni provinciali: non basta leggere soltanto il titolo dell’avviso per capire se si applicano al proprio viaggio.

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Veicolo postale su una strada innevata di New York: foto di contesto d’archivio pubblicata nel febbraio 2022. Non mostra la Liguria e non documenta il meteo del novembre 2026. Foto: Aaron Jorbin / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Catene a bordo e condizioni di circolazione

La prescrizione ammette due alternative: pneumatici invernali montati oppure catene a bordo. Non significa che dal 15 novembre le catene debbano essere montate in permanenza, né che il calendario annunci una nevicata. Le dotazioni richieste e la situazione concreta della carreggiata sono verifiche collegate, ma differenti.

Imperia TV precisa che motocicli e ciclomotori a due ruote sono esclusi dall’obbligo di dotazione; sulle tratte interessate possono però circolare soltanto in assenza di neve, ghiaccio e precipitazioni nevose in atto. L’esenzione non equivale quindi a una libertà di transito in qualsiasi condizione. Per l’itinerario restano essenziali segnaletica e aggiornamenti dell’ente stradale.

Un controllo separato dalle regole di accesso in città

Per un viaggio che prosegue in altre regioni, le dotazioni invernali non esauriscono le verifiche sull’auto. Le regole di accesso urbano hanno presupposti propri: lo mostrano i nostri approfondimenti sulla Fascia Verde di Roma e sui permessi ZTL per le auto elettriche ad Arezzo. Sono provvedimenti di territori diversi, da consultare soltanto se l’itinerario li attraversa.

Fonti e crediti

Verifica del 13 novembre 2026 sulle pagine esatte del Comune di Borzonasca e di Imperia TV, collegate nel testo. Foto di contesto d’archivio del 2022: Steven Stern e Aaron Jorbin, WordPress Photo Directory, licenza CC0. Le immagini mostrano città statunitensi e non documentano condizioni presenti o previste in Liguria.