Treni a Roma, lavori Pigneto dal 13 novembre: variazioni e fermate bus

Lavori del Pigneto nei weekend 13–16 e 20–23 novembre: regionali modificati nel nodo di Roma, controlli sulla corsa e fermate dei bus sostitutivi.

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Da questa sera, venerdì 13 novembre, i lavori per la nuova fermata ferroviaria del Pigneto modificano diversi collegamenti regionali del nodo di Roma. La finestra indicata da Trenitalia nell’avviso ai viaggiatori va dalle 22:35 del venerdì alle 3:35 del lunedì, nei fine settimana 13–16 e 20–23 novembre 2026. Le variazioni delle singole corse possono però iniziare prima o terminare dopo l’orario del cantiere.

Per chi deve raggiungere Roma o Fiumicino, il controllo decisivo riguarda quindi il proprio treno e le fermate effettive. Non basta verificare che l’ora di partenza cada fuori dalla finestra dei lavori. L’avviso comprende cancellazioni, percorsi limitati e cambi d’orario, anche con anticipi: non descrive la soppressione indistinta di tutti i servizi sulle linee elencate.

Banchine e convogli in una stazione estera: foto di contesto d’archivio pubblicata nel giugno 2025. Non raffigura Roma, il Pigneto o i treni interessati dai lavori. Foto: Faisal Ahammad / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Quali viaggi richiedono attenzione

Le relazioni interessate comprendono i collegamenti fra Orte, Roma e Fiumicino e quelli che da Viterbo, Bracciano, Cesano e La Storta raggiungono la capitale. Sono coinvolti anche servizi verso la costa tirrenica, Napoli e il Lazio meridionale, oltre alle relazioni con Rieti, Velletri e Vigna Clara. Per alcune corse verso Pisa e Grosseto l’avviso segnala una fermata a Roma Tuscolana e modifiche degli orari.

Il Corriere di Rieti del 13 novembre conferma le conseguenze per i pendolari sabini e collega la riorganizzazione ai lavori del Pigneto. Il riscontro locale descrive il tratto urbano fra Tiburtina e Ostiense come punto interessato dall’interruzione. I totali riportati dal giornale non sostituiscono comunque la verifica della singola corsa nell’avviso operativo.

Il bus può partire lontano dal binario

Trenitalia prevede servizi con autobus fra Terni e Rieti, Orte e Poggio Mirteto e Roma Ostiense e Poggio Mirteto. La posizione della fermata è un’informazione da controllare insieme all’orario: l’uscita della stazione abitualmente usata per prendere il treno potrebbe non essere quella utile per il mezzo sostitutivo.

Roma Ostiense: piazzale dei Partigiani, ingresso della stazione.

piazzale dei Partigiani, ingresso della stazione. Roma Tiburtina: piazzale Giovanni Spadolini.

piazzale Giovanni Spadolini. Roma Tuscolana: altezza della fermata ATAC su via Monselice.

altezza della fermata ATAC su via Monselice. Rieti: fermata del trasporto pubblico su viale T. Morroni, all’altezza del piazzale della stazione.

Sono punti di salita indicati nell’avviso, non un elenco completo di tutti i bus e di tutte le fermate. Per chi cambia mezzo, conviene distinguere il tempo del viaggio da quello necessario a raggiungere la fermata esterna, soprattutto con bagagli o una coincidenza successiva.

Binari elettrificati e un convoglio in una stazione estera: foto di contesto d’archivio pubblicata nel febbraio 2025. Non raffigura la rete del Lazio né documenta i lavori del Pigneto. Foto: Virendra Kumar Yadav / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Tre controlli prima di partire

Il primo controllo riguarda data, numero e stazione di origine del collegamento scelto. Il secondo è la destinazione effettiva: un treno limitato può circolare senza arrivare alla fermata attesa. Il terzo è l’eventuale prosecuzione con autobus, con il relativo punto di salita. Trenitalia dichiara aggiornati i propri canali di vendita; resta opportuno rileggere l’avviso vicino alla partenza per verificare eventuali aggiornamenti.

Se si valuta l’auto per raggiungere Roma, va controllato separatamente il percorso rispetto alle regole della Fascia Verde: la modifica ferroviaria non costituisce una deroga ai divieti stradali. Anche chi prosegue il viaggio in Toscana deve distinguere questo cantiere dallo sciopero LFI del 20 novembre, che riguarda un altro gestore e ha proprie fasce garantite.

Le informazioni disponibili descrivono il programma annunciato, non ritardi già misurati né la situazione in tempo reale di ogni convoglio. Non consentono di garantire una coincidenza o di stimare un tempo aggiuntivo uguale per tutti i viaggiatori.

Fonti e crediti

Verifica del 13 novembre 2026: avviso Trenitalia sulle linee regionali interessate dai lavori del Pigneto e riscontro del Corriere di Rieti, collegati nel testo. Le due fotografie di stazioni estere sono immagini di contesto d’archivio, non documentano Roma o il cantiere: Faisal Ahammad e Virendra Kumar Yadav, WordPress Photo Directory, licenza CC0; pagine originali e licenza nelle didascalie.