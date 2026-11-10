Ryanair, da oggi check-in e bagagli chiudono un’ora prima del volo

Dal 10 novembre 2026 Ryanair anticipa di 20 minuti la chiusura di check-in e bag drop in aeroporto. Il termine online resta distinto: esempi e verifiche utili.

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Da oggi, martedì 10 novembre 2026, chi vola con Ryanair e deve consegnare una valigia da stiva deve completare l’operazione almeno 60 minuti prima della partenza programmata. Il termine precedente era di 40 minuti: il margine si riduce quindi di venti minuti. La modifica riguarda anche il check-in effettuato al banco e si applica alla rete aeroportuale della compagnia, inclusi gli scali italiani.

La data è indicata nel comunicato Ryanair del 22 aprile: l’annuncio è precedente, mentre il passaggio operativo previsto scatta oggi. Il riscontro pubblicato da Sky TG24 il 2 novembre conferma data, anticipo e distinzione rispetto alle procedure online.

Viaggiatore con valigia nei pressi di una stazione: immagine di contesto d’archivio, pubblicata nel 2025. Foto: Nilo Velez / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

L’orario da segnare prima di uscire di casa

Per un volo programmato alle 14:30, il nuovo termine di consegna è alle 13:30, anziché alle 13:50. È un esempio calcolato sulla regola: serve a individuare la chiusura del banco, non l’ora alla quale arrivare al terminal. Bisogna aver concluso l’operazione entro quel limite, considerando anche il tempo necessario per raggiungere il banco e l’eventuale fila.

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Il riferimento resta la partenza programmata. Un ritardo visualizzato sul tabellone non va interpretato, da solo, come uno spostamento della scadenza per il bagaglio. Chi ha un volo alle 14:30 e legge una previsione di decollo alle 15 non può ricavare automaticamente un nuovo termine alle 14: occorre attenersi alle comunicazioni della compagnia.

Check-in online e consegna della valigia sono due passaggi

Avere già la carta d’imbarco sul telefono non completa la consegna del bagaglio acquistato per la stiva. Chi ha effettuato la registrazione digitale ma deve affidare una valigia al banco è comunque interessato dal nuovo termine. Conviene quindi controllare nella prenotazione quali servizi sono stati acquistati, senza dedurlo soltanto dall’aspetto o dalle dimensioni del trolley.

Secondo il riscontro Sky, il check-in online mantiene le proprie scadenze, con chiusura due ore prima della partenza. Chi ha solo bagaglio ammesso in cabina e ha completato la registrazione online prosegue invece verso i controlli e il gate. La nuova scadenza del banco non coincide con quella d’imbarco: ciascun passaggio richiede il proprio controllo.

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Terminal 3 dell’aeroporto Indira Gandhi di Nuova Delhi: immagine di contesto d’archivio, pubblicata nel 2022. Foto: KafleG / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Un margine da pianificare, senza garanzie sulle code

Ryanair motiva il cambiamento con la necessità di lasciare più tempo per sicurezza e controllo passaporti. È l’obiettivo dichiarato dal vettore, non la prova che le attese diminuiscano in ogni aeroporto. Sky riporta l’indicazione di presentarsi ai banchi almeno due ore prima: resta opportuno verificare le istruzioni per il proprio viaggio e organizzare il trasferimento verso lo scalo.

Prima di partire, distinguere le scadenze della prenotazione dagli avvisi sui disservizi aiuta a evitare equivoci. Per approfondire questi temi, nel nostro archivio si trovano il quadro sui diritti dei passeggeri aerei e la precedente copertura degli scioperi nel trasporto aereo. Sono approfondimenti con date proprie: gli avvisi operativi per una partenza odierna vanno controllati separatamente.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 10 novembre 2026: comunicato Ryanair del 22 aprile e articolo Sky TG24 del 2 novembre, collegati nel testo. Le fotografie sono immagini di contesto d’archivio, con pagina originale, credito e licenza CC0 nelle didascalie; non documentano le operazioni Ryanair di oggi.