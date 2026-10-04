Treni fermi sulla Tirrenica: cosa rischia chi viaggia oggi

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Una domenica di rientri e spostamenti sulla costa tirrenica deve fare i conti con uno stop ferroviario mirato ma pesante. RFI ha disposto per oggi, 4 ottobre 2026, la sospensione della circolazione tra Grosseto e Civitavecchia dalle 9 alle 14 per consentire la rimozione di residuati bellici trovati nell’area di Fonteblanda, nel comune di Orbetello.

Il blocco non riguarda solo chi sale su un regionale tra Toscana e Lazio. Le modifiche toccano anche collegamenti di lunga percorrenza sulla direttrice Genova-Pisa-Roma-Napoli, con deviazioni, fermate saltate, cancellazioni parziali e tempi di viaggio più lunghi. Per chi parte oggi il punto pratico è uno: controllare il proprio treno prima di raggiungere la stazione, perché alcune alternative stradali non sono garantite nel tratto interessato dalle operazioni.

Un Frecciabianca Trenitalia sulla relazione Roma-Genova, tra i servizi interessati dalle deviazioni sulla Tirrenica. Foto: Luc230300/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 4.0.

Stop tra Grosseto e Civitavecchia: le fasce da controllare

La finestra critica indicata da RFI è compresa tra le 9.00 e le 14.00. L’orario di fine intervento, però, dipende dal completamento delle operazioni degli artificieri: significa che il ripristino può avvenire prima o dopo la previsione iniziale. La causa non è un guasto, ma una misura di sicurezza legata alla rimozione dell’ordigno vicino alla sede ferroviaria.

Sui regionali Pisa-Roma l’effetto principale è la rottura della continuità: alcuni treni hanno origine o termine a Grosseto, altri sono cancellati su parte del percorso verso Roma Termini. RFI segnala anche quattro collegamenti regionali aggiuntivi tra Roma Termini e Civitavecchia, pensati per coprire il lato laziale della linea durante la sospensione.

Il dettaglio più delicato per i passeggeri è l’assenza di bus sostitutivi garantiti nel tratto interrotto. La ragione indicata è la contemporanea interdizione del traffico stradale nell’area delle operazioni. Chi deve muoversi tra Maremma, Argentario, Civitavecchia e Roma non può quindi dare per scontato un semplice cambio treno-bus.

Un treno regionale Blues nella stazione di Grosseto, nodo a nord del tratto sospeso verso Civitavecchia. Foto: Gianluca Detti/Wikimedia Commons, licenza CC BY-SA 2.0.

Frecciabianca e Intercity: cosa cambia sulla lunga percorrenza. La sospensione si riflette anche sui treni di lunga percorrenza. Il Frecciabianca 8605 Genova-Roma viene deviato via Firenze, con perdita di fermate come Livorno Centrale, Campiglia Marittima, Grosseto e Civitavecchia. Alcuni Intercity subiscono deviazioni, modifiche d’orario o allungamenti del viaggio, in particolare sulle relazioni tra Salerno, Torino, Milano, Napoli e Sestri Levante.

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Per chi ha una coincidenza, il rischio non è solo il ritardo secco. Una deviazione può spostare il punto di arrivo, saltare una fermata intermedia o cambiare l’orario di passaggio in modo sufficiente a far perdere un secondo treno. Vale soprattutto per chi viaggia con bagagli, bambini, appuntamenti sanitari o rientri serali programmati al minuto.

La regola prudente è verificare il numero del treno sui canali digitali di Trenitalia e presso assistenza clienti o biglietterie, non limitarsi alla tratta commerciale scritta sul biglietto. RFI precisa infatti che i canali di vendita sono aggiornati, ma la situazione resta legata all’evoluzione effettiva delle operazioni sul territorio.

Perché non è un normale disagio ferroviario. Il caso di Fonteblanda non somiglia a uno sciopero o a un cantiere ordinario. L’elemento di sicurezza pubblica rende più rigido il perimetro: se strade e ferrovia vengono interdette nello stesso momento, la capacità di recupero del viaggio dipende da orari alternativi fuori dalla fascia critica, deviazioni via Firenze o riprogrammazione completa della partenza.

Per il turismo del weekend tra Toscana meridionale, Lazio e Liguria l’impatto è soprattutto sulle ore centrali della giornata. Chi deve raggiungere porti, aeroporti o località costiere dovrebbe calcolare margini più ampi e verificare se la propria fermata è tra quelle perse o limitate dai treni deviati.

Conclusioni finali

Lo stop sulla linea Tirrenica è circoscritto nel tempo, ma non è marginale: tra Grosseto e Civitavecchia la circolazione viene sospesa per cinque ore e le ricadute arrivano fino ai treni di lunga percorrenza. Per chi viaggia oggi la scelta più sicura è controllare numero del treno, fermate effettive e coincidenze prima di partire da casa. In questo caso il vero rischio non è solo arrivare tardi, ma scoprire in stazione che la propria tratta è stata spezzata.

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