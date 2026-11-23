BookCity Milano, oggi l’apertura con Colson Whitehead al Teatro Dal Verme

BookCity Milano apre oggi, 23 novembre, con Colson Whitehead alle 20 al Teatro Dal Verme: ospiti, tema e indicazioni per l’accessibilità.

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BookCity Milano inaugura oggi, lunedì 23 novembre, la sua quindicesima edizione con un incontro con lo scrittore Colson Whitehead. La scheda ufficiale indica l’appuntamento alle 20 al Teatro Dal Verme, in via San Giovanni sul Muro 2, a Milano.

Whitehead dialoga con Francesco Costa

Il due volte vincitore del Premio Pulitzer parlerà con Francesco Costa, direttore de Il Post. Interverrà anche Marco Balzano, curatore del programma di BookCity 2026, per presentare il tema di quest’anno: “Il senno sulla Luna”. La serata sarà condotta da Giovanna Zucconi e si svolgerà alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. Durante l’incontro, Sala consegnerà a Whitehead il Sigillo della Città, come annunciato dagli organizzatori.

La sede e le informazioni per l’accessibilità

L’evento è in programma al Teatro Dal Verme, in via San Giovanni sul Muro 2. La pagina di BookCity segnala che, per ragioni di sicurezza, i posti riservati alle sedie a rotelle sono limitati e invita le persone con disabilità motoria a prenotare scrivendo a segreteria@bookcitymilano.it. La scheda consultata non specifica prezzo o modalità di ingresso: per eventuali aggiornamenti conviene fare riferimento all’organizzazione.

Il programma completo e i dettagli dell’appuntamento sono consultabili nella scheda ufficiale dell’evento di apertura. Per un altro appuntamento della manifestazione, leggi anche la nostra guida agli eventi di BookCity a Varese.

Fonte: BookCity Milano, evento di apertura del 23 novembre 2026.

Immagine d’archivio: una persona legge seduta su una pila di libri; non raffigura Colson Whitehead né l’incontro di BookCity. Foto di Merve Bayar / Pexels, uso gratuito secondo la licenza Pexels. Scheda originale della foto · Licenza Pexels.