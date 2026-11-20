X Factor 2026, Camilla eliminata al quinto Live: il ballottaggio con Teo Bok

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Il quinto Live di X Factor 2026 si è chiuso con l’uscita di Camilla, concorrente della squadra di Paola Iezzi. La cantante ha affrontato il ballottaggio finale con Teo Bok, del team di Francesco Gabbani; dopo il confronto tra i giudici, è stato il voto da casa a decretare chi avrebbe lasciato la gara.

La sfida finale tra Camilla e Teo Bok

La puntata, dedicata anche alla presentazione degli inediti, era iniziata con sette concorrenti ancora in gara. Al termine della serata ne sono rimasti sei: Camilla e Teo Bok sono arrivati all’ultimo confronto e hanno riproposto un brano scelto per il ballottaggio. Camilla ha cantato You Don’t Own Me di Lesley Gore; Teo Bok ha scelto Uptown Funk di Bruno Mars.

I giudici si sono divisi: Paola Iezzi e Jake La Furia hanno indicato Teo Bok, mentre Francesco Gabbani ha scelto Camilla. Irama ha preferito rimettere la decisione al pubblico, che con il Tilt ha salvato Teo Bok. La concorrente di Paola Iezzi ha quindi concluso il proprio percorso nel talent.

Una serata dedicata agli inediti

Prima del ballottaggio, i sette talenti hanno presentato per la prima volta i loro brani originali. La serata ha ospitato anche Artemas e Settembre. Per Camilla, l’uscita è arrivata dopo il passaggio alla fase dei Live e la presentazione del suo inedito, ma la gara prosegue per i sei concorrenti rimasti.

La puntata successiva è annunciata per giovedì 26 novembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Sky TG24 ha seguito l’esito del quinto Live e il confronto finale: il resoconto completo della puntata.

Per il contesto della stagione si possono rileggere anche il primo X Pass ai Bootcamp e la partenza della nuova edizione.

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Immagine: foto d’archivio generica di una band dal vivo, non ritrae X Factor, Camilla Guerini o i concorrenti. Foto di Nenad Stojković (Shixart1985), CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.