Gemini può usare le app sul Mac: requisiti e limiti del nuovo controllo

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Google ha annunciato il 19 novembre 2026 una funzione di controllo del computer nell’app Gemini per Mac. L’assistente può svolgere sequenze di azioni tra file locali, applicazioni desktop e siti web: l’utente descrive il compito, mentre Gemini gestisce clic, menu, digitazione e compilazione di moduli. La novità, però, non è ancora presentata come disponibile in Italia: il rilascio iniziale è in inglese e negli Stati Uniti.

Come funziona il computer use

Secondo Google, le attività vengono eseguite in una finestra separata in background, con un’anteprima dal vivo nella chat. L’azienda afferma che la finestra principale e il cursore restano liberi mentre il processo procede. Tra gli esempi citati ci sono la compilazione di moduli usando informazioni estratte da PDF, la preparazione di presentazioni a partire da dashboard e l’organizzazione di annunci per la vendita di oggetti.

Il controllo resta configurabile: chi usa la funzione sceglie a quali applicazioni Gemini può accedere, può osservare i passaggi e mettere in pausa l’attività. Google dichiara inoltre che le azioni principali richiedono approvazione prima di essere eseguite. Sono condizioni descritte dal produttore; l’annuncio non costituisce una verifica indipendente delle prestazioni o della sicurezza della funzione.

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Requisiti e disponibilità iniziale

La funzione è in distribuzione nell’app Gemini per Mac in lingua inglese negli Stati Uniti. Google indica un Mac con processore Apple Silicon e macOS Sequoia 15.0 o successivo, oltre a un account Google personale intestato a una persona di almeno 18 anni. L’accesso è riservato agli abbonati Google AI Plus, Pro e Ultra.

Di conseguenza, l’annuncio non conferma una data per l’Italia né l’accesso da account aziendali o scolastici. Anche la disponibilità dei piani può variare per paese: per chi si trova fuori dagli Stati Uniti, il post non offre elementi per considerare già attiva la funzione. Google invita a scaricare l’app per Mac, ma questo non equivale a un annuncio di disponibilità italiana.

Un assistente che agisce sul computer

Il cambiamento rispetto a un chatbot che restituisce soltanto istruzioni è la possibilità di delegare una parte dell’interazione con il computer. I permessi per singole app e la revisione delle azioni sono i controlli indicati da Google; resta comunque importante verificare i risultati prima di usarli, soprattutto quando un’attività coinvolge file o moduli con informazioni personali.

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La fonte primaria è il comunicato di Google del 19 novembre 2026. Per un’altra novità dell’app, abbiamo raccontato anche l’arrivo di alcune funzioni Gemini sui dispositivi Android Go idonei.

Foto d’archivio illustrativa: persone lavorano con computer portatili; l’immagine non mostra Gemini né la funzione descritta. Foto di Annie Spratt / Unsplash, secondo la Unsplash License. Fonte della fotografia: pagina dell’autrice su Unsplash.