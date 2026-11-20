NASA accelera la ricerca delle pulsar: un calcolo da 600 anni a 10 ore

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Un nuovo metodo di analisi ha individuato una pulsar nei dati pubblici del telescopio spaziale Fermi usando un tempo di calcolo equivalente a circa 10 ore su un processore standard. Il metodo precedente non aveva trovato lo stesso oggetto neppure con una capacità di calcolo che avrebbe richiesto circa 600 anni su un processore standard. Il risultato è descritto da NASA Science in un articolo del 19 novembre 2026, che riassume uno studio pubblicato su Physical Review Letters.

Una ricerca più rapida nei dati gamma

Il gruppo internazionale ha analizzato 15 anni di osservazioni del Fermi Gamma-ray Space Telescope. La pulsar individuata, PSR J1622−7204, è isolata e ruota 261 volte al secondo. Le pulsar sono stelle di neutroni molto dense e in rapida rotazione: i fasci di radiazione che emettono possono essere rilevati come segnali periodici, un po’ come il fascio di un faro.

La ricerca è difficile perché il telescopio registra pochi fotoni gamma attribuibili a ciascun oggetto, mescolati al fondo di altre sorgenti. Per riconoscere il segnale occorre stimare insieme la velocità di rotazione, il suo rallentamento e la posizione nel cielo. Il metodo precedente suddivideva i dati in porzioni e richiedeva elaborazioni distribuite, anche attraverso il progetto di calcolo volontario Einstein@Home.

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Dagli algoritmi delle reti ai dati astronomici

La nuova procedura riformula la ricerca come un problema geometrico: trovare il vettore più corto in un reticolo ad alta dimensionalità. Gli autori hanno adattato algoritmi sviluppati in ambito crittografico. Secondo NASA, ciascuna prova dell’algoritmo richiede circa cinque minuti su un singolo nucleo di calcolo; una volta individuato un candidato, il team lo ha verificato usando l’intero insieme di dati Fermi.

Il dato delle 10 ore è un’equivalenza di calcolo riportata da NASA, mentre i 600 anni descrivono il costo stimato del metodo precedente su un processore standard. Non significa che l’osservazione astronomica sia durata 10 ore né che siano stati scoperti centinaia di nuovi oggetti: il risultato riguarda l’identificazione di questa pulsar.

Il prossimo obiettivo: sistemi binari

Gli autori puntano ora a cercare pulsar in sistemi binari, dove una stella compagna altera il segnale con la propria gravità. NASA spiega che queste configurazioni sono state finora difficili da individuare con le tecniche tradizionali. La disponibilità pubblica dei dati Fermi, raccolti dal 2008 e rilasciati man mano che vengono elaborati, consente a gruppi di ricerca diversi di applicare nuovi metodi allo stesso archivio.

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Fonte: NASA Science, “NASA Science Data Powers New Method to Discover Hard-to-Find Pulsars” (19 novembre 2026). Immagine: illustrazione artistica NASA/JPL-Caltech; non è una fotografia osservativa. Riprodotta con attribuzione secondo le linee guida NASA per immagini e media.