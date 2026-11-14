Meta e galleria Android: il Garante impone consenso separato

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Meta Platforms Ireland Limited per 805 milioni di euro per la funzione di Facebook su Android che propone foto e video della galleria come suggerimenti da pubblicare. L’Autorità contesta l’assenza di un consenso specifico e un’informazione insufficiente: ha disposto che la funzione venga disattivata per impostazione predefinita e che il consenso sia richiesto separatamente.

Fotografia d’archivio: una persona usa il telefono per fotografare un paesaggio. Non mostra Facebook né il caso esaminato dal Garante. Foto: here 佳佳 / Unsplash, licenza Unsplash.

Quale funzione riguarda il provvedimento

Il comunicato del 14 novembre identifica la funzione come “Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook”, disponibile dal 2023. Durante la navigazione può mostrare all’utente contenuti conservati sul telefono, così da proporli come spunti per la pubblicazione. Secondo gli accertamenti del Garante, l’app ha potuto accedere a fotografie, video e relativi metadati degli utenti italiani senza un consenso specifico e senza informarli adeguatamente.

L’Autorità descrive un’autorizzazione presentata in modo generico, riferita a più funzioni dell’app con finalità differenti. La richiesta, si legge nel comunicato, non chiariva che comprendeva anche i suggerimenti dalla galleria; inoltre la funzione risultava attiva per impostazione predefinita. Il Garante osserva che un permesso esteso può consentire all’app di leggere l’intero archivio fotografico, senza che l’utente possa distinguere quali elementi siano effettivamente utilizzati.

La sanzione è stata adottata in base all’articolo 122 del Codice privacy, che tutela le informazioni conservate nello smartphone. Il procedimento era partito nel luglio 2025 da una segnalazione del Centro Tutela Consumatori Utenti di Bolzano e ha incluso un’analisi tecnica dell’Autorità.

Le modifiche richieste entro 60 giorni

Meta dovrà chiedere un consenso distinto e specifico per questa funzione, spiegando a cosa serve, che comporta l’accesso alla galleria e come disattivarla. Dovrà inoltre mantenerla spenta in modo predefinito anche per chi aveva già concesso un’autorizzazione generale. Trascorsi 60 giorni senza adeguamento, la funzione non potrà essere attivata per gli utenti privi di un consenso valido. Il comunicato indica anche due passaggi verso il Garante: notifica delle iniziative entro 30 giorni e comunicazione delle misure adottate entro 90.

La documentazione Android 14 descrive una possibilità tecnica distinta: Selected Photos Access consente a un’app di ricevere accesso solo alle immagini e ai video selezionati, anziché a tutti i file di quel tipo. È un’opzione della piattaforma; non dimostra quale configurazione abbia usato Facebook né sostituisce le conclusioni del procedimento italiano.

Fotografia d’archivio: uno smartphone inquadra il mare; non è una schermata di Facebook. Foto: Erik Mclean / Unsplash, licenza Unsplash.

Che cosa resta fuori dal caso

Il Garante precisa che questa istruttoria non ha riguardato l’eventuale uso dei contenuti per addestrare sistemi di intelligenza artificiale, che Meta nega. L’Autorità si riserva invece di valutare con accertamenti distinti una funzione cloud lanciata nel 2026 per elaborare contenuti della galleria: è un tema separato, non una conclusione della sanzione odierna.

Il provvedimento va quindi letto nel suo perimetro: la richiesta di consenso e l’accesso alla galleria per i suggerimenti durante la navigazione su Facebook Android. Per altri casi di trattamento dei dati si possono consultare il precedente provvedimento del Garante sui dati trattati da Lusha e l’articolo sulle regole per i pixel di tracciamento nelle newsletter, vicende diverse per soggetti e finalità.