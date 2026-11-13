Euclid, 900 milioni di galassie nel nuovo archivio: cosa servirà alla mappa 3D

Euclid pubblica DR1-Foundation: 900 milioni di galassie, spettri e candidati a lente gravitazionale. Cosa contengono i dati e il contributo di Bologna.

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Euclid mette a disposizione un nuovo archivio del cielo: oltre 900 milioni di galassie catalogate in circa tredici mesi di osservazioni. Il rilascio, annunciato il 12 novembre dall’Agenzia spaziale europea e denominato DR1-Foundation, contiene immagini e spettri che serviranno a costruire una mappa tridimensionale del cosmo. Non è la conclusione del censimento: il materiale copre circa il 14% dell’area prevista per i sei anni della missione.

Il comunicato ESA sul nuovo archivio descrive oltre un miliardo di oggetti complessivi, tra cui le galassie e più di 60 milioni di candidati quasar. Questi ultimi sono possibili nuclei estremamente luminosi di galassie lontane: il termine «candidati» va conservato, senza trasformare automaticamente ogni segnalazione in un oggetto già confermato.

NGC 1291 nel campo stellare osservato da Euclid. Immagine astronomica elaborata, pubblicata il 12 novembre 2026; ripresa integrale, ridimensionata da WordPress. Foto: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin. Fonte originale; licenza CC BY-SA 3.0 IGO.

Perché una fotografia non basta a fare una mappa 3D

Le immagini mostrano dove appare un oggetto sulla volta celeste. Per collocarlo in profondità serve anche ricavarne la distanza. Il servizio di Tgr Leonardo del 12 novembre spiega il ruolo della spettroscopia: scomporre la luce nelle sue lunghezze d’onda consente di estrarre informazioni utili a ricostruire la posizione delle sorgenti nello spazio.

Il nuovo pacchetto comprende spettri di oltre 160 milioni di sorgenti. Non bisogna sommare questa cifra al numero delle galassie come se fossero necessariamente oggetti diversi: immagini, cataloghi e spettri sono prodotti distinti del lavoro di osservazione. Allo stesso modo, il miliardo di oggetti registrati non equivale a un miliardo di nuove galassie scoperte una per una.

Le lenti gravitazionali e il contributo di Bologna

Tra i risultati figurano circa 15 mila candidati a lente gravitazionale forte. Una galassia in primo piano può deviare la luce proveniente da una sorgente più lontana, deformandone e amplificandone l’immagine. Studiare queste configurazioni permette di indagare anche la massa che non vediamo direttamente: è uno dei passaggi con cui Euclid affronta il problema della materia oscura.

L’Università di Bologna documenta il proprio contributo al catalogo ECLIPSE e agli studi sulle lenti. La selezione ha combinato il coinvolgimento dei cittadini, strumenti di intelligenza artificiale e validazione degli esperti. La ricercatrice Giulia Despali segnala l’interesse delle galassie a disco che producono effetti di lente, utili per studiarne le proprietà e il contenuto di materia oscura.

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Il campo dell’ammasso Abell 3128 osservato da Euclid. Immagine astronomica reale elaborata scientificamente e pubblicata il 12 novembre 2026; ripresa integrale, ridimensionata da WordPress. Foto: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre and E. Bertin. Fonte originale; licenza CC BY-SA 3.0 IGO.

Che cosa mostrano le due immagini

Le riprese diffuse con il rilascio sono osservazioni astronomiche reali elaborate scientificamente. Nella prima immagine NGC 1291 appare come una galassia luminosa al centro di un vasto campo di stelle e galassie. La seconda immagine mostra il campo dell’ammasso Abell 3128, ricco di galassie con forme diverse. Le didascalie collegano ciascuna ripresa alla pagina originale e alla sua licenza.

Il Max Planck Institute for Astronomy ricorda inoltre il lavoro di calibrazione necessario per correggere gli effetti strumentali e trasformare le osservazioni in quantità fisiche utilizzabili. Una bella immagine è quindi anche il risultato di controlli e lavorazioni dei dati, non una misura già pronta di ogni proprietà dell’oggetto.

Il prossimo passaggio

Secondo Tgr Leonardo, il rilascio completo è previsto per la metà del 2027 e aggiungerà informazioni sulla distribuzione di galassie e ammassi. Per il lettore, la distinzione utile è tra disponibilità dei dati e risultati delle analisi: questo archivio apre nuove indagini, senza certificare oggi una soluzione alla natura dell’energia oscura.

Un’analoga attenzione tra osservazione e interpretazione guida il nostro articolo sul candidato pianeta nano individuato da Rubin. Per un altro ambito della ricerca cosmica, abbiamo raccontato anche il progetto Einstein Telescope: è uno strumento diverso, dedicato alle onde gravitazionali.

Fonti e crediti

Fonti consultate il 13 novembre 2026: ESA, Tgr Leonardo, Università di Bologna e Max Planck Institute for Astronomy, collegate nei passaggi pertinenti. Immagini Euclid pubblicate il 12 novembre 2026: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA; elaborazione di J.-C. Cuillandre ed E. Bertin. Licenza CC BY-SA 3.0 IGO; nessuna approvazione editoriale da parte degli enti è implicata.