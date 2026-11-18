Sci alpino a Gurgl: 15 italiani tra slalom e doppio appuntamento del weekend

La Coppa del Mondo di sci alpino fa tappa a Gurgl il 21 e 22 novembre: gare femminile e maschile, orari delle manche e i nomi dei 15 azzurri iscritti.

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La Coppa del Mondo di sci alpino torna in Austria per due slalom a Gurgl, nel fine settimana del 21 e 22 novembre. Il programma prevede sabato la gara femminile e domenica quella maschile. Per chi vuole seguire le manche dall’Italia, entrambe le giornate hanno lo stesso orario di partenza: prima manche alle 10:30, seconda alle 13:30, secondo il calendario pubblicato dal Comitato olimpico nazionale italiano.

Il programma: slalom femminile sabato, maschile domenica

La prova femminile è fissata per sabato 21 novembre; lo slalom maschile si correrà il giorno seguente, domenica 22. In entrambi i casi la prima manche è prevista alle 10:30 e la seconda alle 13:30. Gli orari sono quelli indicati nella comunicazione del CONI per la tappa austriaca.

Quindici atleti italiani iscritti

La squadra italiana comprende sette uomini e otto donne. Nel gruppo maschile figurano Alex Vinatzer, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger, Matteo Canins, Corrado Barbera, Matteo Bendotti ed Edoardo Saracco. Tra le atlete sono iscritte Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Anna Trocker, Giorgia Collomb ed Emilia Mondinelli.

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Il CONI segnala in particolare l’avvio di stagione di Vinatzer: dopo il settimo posto nel gigante di Sölden, l’azzurro ha chiuso quinto lo slalom di Levi, a 14 centesimi dal podio. Il risultato di Sölden è raccontato anche nel nostro resoconto della gara. Beatrice Sola non è nell’elenco per Gurgl: secondo la stessa comunicazione, è rimasta a Levi per gli slalom di Coppa Europa disputati negli stessi giorni.

Una tappa utile per seguire gli azzurri

Gurgl offre due occasioni ravvicinate per vedere in gara la squadra italiana nelle discipline tecniche. La tappa arriva dopo gli appuntamenti di Levi e Sölden citati dal CONI; il calendario della Coppa del Mondo proseguirà poi con le gare successive della stagione. Per seguire il fine settimana, il dato pratico da ricordare è che le due manche sono previste alle 10:30 e alle 13:30 in entrambe le giornate.

Immagine d’archivio: lo sciatore fotografato a Tignes, in Francia, non partecipa alla gara di Gurgl e la foto non documenta l’evento. Foto: Greg Rosenke / Unsplash (foto d’archivio; sciatore a Tignes, Francia; non documenta la gara di Gurgl). Scheda della fotografia; uso secondo la licenza Unsplash.