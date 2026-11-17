Perseverance trova silice idrata nelle rocce chiare di Idubi

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La missione Perseverance sta esaminando un gruppo di rocce insolitamente chiare nell’area chiamata Idubi, sul bordo del cratere Jezero. In un aggiornamento del 16 novembre, la NASA riferisce che i dati appena ricevuti dallo strumento SuperCam indicano una composizione ricca di silice idrata. Le analisi ravvicinate sono ancora in corso.

Che cosa ha rilevato SuperCam

Secondo la NASA, le rocce chiare non sono di origine ignea, cioè non si sono formate come rocce vulcaniche o da materiale fuso. I dati di SuperCam indicano invece la presenza di silice idrata, un minerale che contiene acqua nella propria struttura. Il risultato riguarda la composizione dei frammenti osservati: da solo non ricostruisce l’intera storia geologica del luogo.

La silice idrata può formarsi in diversi ambienti acquosi sulla Terra, tra cui sistemi idrotermali, suoli e acque sotterranee. Per questo la NASA considera questi depositi interessanti per studiare la storia dell’acqua su Marte. La presenza del minerale non dimostra però che l’acqua fosse liquida proprio nel momento in cui Perseverance ha osservato le rocce, né costituisce una prova di vita passata o presente.

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Perché Idubi è un’area interessante

Idubi è una zona di crosta marziana antica esposta nella regione di Lac de Charmes, fuori dal cratere Jezero. La squadra del rover ha notato che i frammenti chiari risaltano rispetto al terreno circostante, spesso più scuro e coperto di polvere. La NASA riferisce che le rocce offrono dimensioni più adatte alle analisi ravvicinate rispetto ad altri depositi ricchi di silice incontrati in precedenza sul bordo interno di Jezero.

La campagna scientifica di prossimità è già iniziata. I ricercatori possono avvicinare gli strumenti del rover alle rocce per raccogliere dati chimici e mineralogici più dettagliati e valutare come si siano formate. L’aggiornamento NASA non presenta ancora una conclusione definitiva sull’origine dei depositi: descrive un’indagine in corso.

Le immagini del rover

Le fotografie mostrano superfici chiare, irregolari e porose accanto al suolo rossastro. Una delle immagini è stata ripresa il 29 ottobre 2026, durante il sol 2023 della missione, dalla camera di navigazione sinistra di Perseverance. Il credito indicato dalla NASA è NASA/JPL-Caltech. Le immagini documentano l’aspetto dei campioni, mentre la composizione è ricavata dagli strumenti scientifici, tra cui SuperCam.

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Fonte: NASA Science, aggiornamento su Idubi del 16 novembre 2026. Credito immagine: NASA/JPL-Caltech; uso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media.

Rocce chiare osservate da Perseverance nell’area di Idubi, su Marte. La NASA riferisce che i dati SuperCam indicano silice idrata. Credito: NASA/JPL-Caltech; fonte NASA Science.