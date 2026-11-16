Ask Maps arriva in Europa: cosa cambia in Google Maps

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Google annuncia l’arrivo di Ask Maps in oltre 30 Paesi europei. La novità, presentata il 16 novembre 2026, porta in Google Maps una modalità per fare domande articolate sui luoghi e ricevere risposte legate alla mappa. L’azienda descrive il servizio come un aggiornamento importante dell’app, basato sui dati cartografici e sui modelli Gemini.

Domande sui luoghi e sulle attività

Secondo Google, si potrà chiedere, per esempio, dove trovare rapidamente un punto in cui ricaricare il telefono oppure un campo da tennis pubblico illuminato per giocare la sera. L’obiettivo dichiarato è trasformare una richiesta espressa in linguaggio naturale in una ricerca di luoghi e caratteristiche, senza dover filtrare manualmente molte schede.

La pagina aziendale riferisce che Maps raccoglie informazioni su oltre 300 milioni di luoghi e recensioni di più di 500 milioni di collaboratori. Sono numeri forniti da Google per descrivere la base informativa del prodotto: non costituiscono una valutazione indipendente della completezza o dell’aggiornamento di ogni singola scheda.

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Itinerari e luoghi salvati

Ask Maps viene presentato anche come supporto alla pianificazione di un viaggio. Google cita itinerari con suggerimenti da conoscere prima della partenza e informazioni in tempo reale su meteo e parcheggi per le tappe. Un altro esempio riguarda la possibilità di interrogare i luoghi salvati nelle proprie liste, chiedendo quali siano disponibili per un gruppo in un determinato orario.

Gli esempi sono quelli descritti dall’azienda e non garantiscono che ogni dato sia disponibile per ogni destinazione o momento. L’annuncio parla di un’espansione in oltre 30 Paesi europei, ma la pagina non dettaglia in questo passaggio un calendario di attivazione per ciascun mercato. Per questo non è possibile dedurre dal solo comunicato quando la funzione sarà accessibile a tutti gli utenti in Italia.

Che cosa sapere sul lancio

La funzione combina mappe, informazioni sui luoghi e modelli Gemini per rispondere a richieste che richiedono più passaggi, secondo la descrizione di Google. Il cambiamento pratico rispetto a una ricerca tradizionale è l’interazione conversazionale: si può formulare un’esigenza completa, come organizzare una sosta o trovare un’attività con requisiti specifici.

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Restano da verificare sul campo la copertura effettiva delle singole funzioni, la disponibilità in Italia e le lingue supportate al momento dell’attivazione. L’annuncio costituisce quindi un’indicazione sul rollout europeo, non una conferma che ogni esempio sia già utilizzabile da tutti. Google non fornisce nella pagina consultata date nazionali più precise.

Fonte: Google, “Ask Maps is coming to Europe”, 16 novembre 2026.

Fotografia d’archivio del 2009: uno smartphone mostra un’app di mappe. Non è una schermata di Ask Maps. Foto: Highways England, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons. Licenza: Creative Commons Attribution 2.0.