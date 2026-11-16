Webb osserva NGC 7129: getti stellari nella nebulosa

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NGC 7129 è una regione in cui si stanno formando nuove stelle, ripresa nel vicino infrarosso dalla fotocamera NIRCam del telescopio spaziale James Webb. La NASA ha scelto l’immagine per la sua Astronomy Picture of the Day del 16 novembre 2026. I colori rendono visibili componenti diverse della nube di gas e polveri e aiutano a seguire l’attività delle stelle giovani.

Una nebulosa vista nell’infrarosso

La spiegazione NASA descrive una regione ricca di gas, con giovani stelle collocate in ambienti differenti. Nella parte sinistra dell’immagine, stelle immerse in gas dai toni dorati appaiono mediamente più mature rispetto a quelle visibili nella regione rossa a destra. Le tonalità non sono colori percepiti dall’occhio: la NIRCam registra luce infrarossa, tradotta in una composizione visibile per rendere leggibili i dettagli.

La nube mostra anche filamenti e pennacchi. Secondo la NASA, stelle già formate possono emettere getti e venti che investono il materiale circostante. L’agenzia indica questi fenomeni come una probabile spiegazione della trama filamentosa del gas rosso: è un’interpretazione della struttura osservata, non una ripresa diretta del movimento dei getti nel tempo.

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Che cosa raccontano i getti stellari

Le stelle nascono quando la gravità raccoglie grandi quantità di gas. Durante le prime fasi, parte del materiale viene espulsa in getti; quando questi incontrano il gas della nube, lo riscaldano e ne modificano l’aspetto. Osservare insieme stelle in stadi diversi e il materiale che le circonda aiuta gli astronomi a studiare come si influenzano a vicenda.

Webb osserva l’universo in lunghezze d’onda infrarosse, utili per indagare regioni polverose che possono risultare più difficili da vedere nella luce visibile. L’immagine di NGC 7129 offre quindi una mappa dettagliata di una nursery stellare, ma la lettura dei colori e delle forme dipende dagli strumenti e dall’elaborazione scientifica. La pagina NASA attribuisce l’immagine a NASA, ESA, CSA e STScI, con elaborazione di A. Pagan dello Space Telescope Science Institute.

Fonte: NASA Science, APOD del 16 novembre 2026.

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NGC 7129 ripresa da Webb con NIRCam. Credito: NASA, ESA, CSA, STScI; elaborazione A. Pagan (STScI). Immagine condivisa con licenza CC BY 4.0; ridimensionata e convertita in WebP. Scheda e condizioni di riuso su Wikimedia Commons.