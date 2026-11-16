Come la NASA prova il sistema che guida i lander verso zone sicure

La NASA ha provato con un drone il sistema SPLICE, progettato per aiutare i veicoli spaziali a riconoscere ostacoli e scegliere aree di atterraggio più sicure.

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Per un lander diretto verso la Luna, trovare una superficie raggiungibile non basta: il sistema deve anche riconoscere ostacoli e individuare un’area adatta al contatto. La NASA ha testato una parte di questa capacità con un drone Alta-X, usato per simulare manovre di discesa e atterraggio e provare il sistema SPLICE, acronimo di Safe and Precise Landing – Integrated Capabilities Evolution.

Una prova in volo con un drone

La prova descritta dalla NASA si è svolta il 27 agosto al Rogers Dry Lake, vicino al centro di ricerca Armstrong in California. Il payload SPLICE, sviluppato al Johnson Space Center, ha elaborato dati del terreno per mappare la superficie e valutare possibili zone di atterraggio. Se l’area individuata risultava non sicura, il sistema poteva indirizzare il drone verso una posizione alternativa.

La NASA riferisce che il sistema produce mappe altimetriche ad alta risoluzione usando dati di rilevamento della distanza e del terreno. Nei test di giugno e luglio, l’agenzia e il centro Armstrong hanno inoltre verificato comunicazioni, gestione dei dati, telemetria e comandi tra il payload e il velivolo remoto.

Che cosa dimostra, e che cosa no

Il test non è stato un atterraggio sulla Luna: il drone ha riprodotto alcune manovre in un ambiente terrestre. Serve a verificare componenti e procedure prima di integrarli su veicoli spaziali. Nel resoconto del 4 novembre, la NASA spiegava che una prova su scala reale era prevista in seguito presso Voyager Technologies, a Mojave; presentava inoltre l’uso del sistema su futuri lander commerciali come una prospettiva di sviluppo.

La distinzione è importante: una dimostrazione con un drone non prova da sola che il sistema sia già pronto per una missione lunare. Mostra però come i team possano provare a terra la navigazione autonoma, compresa la capacità di reagire quando il punto di discesa scelto presenta rischi.

Il lavoro si inserisce nella preparazione dei veicoli diretti verso la Luna. È diverso dalle consegne robotiche di strumenti e carichi del programma CLPS, affidate a otto aziende: SPLICE riguarda invece tecnologie di guida e navigazione che possono aiutare i veicoli a scegliere dove scendere.

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Fonte: NASA Armstrong, “NASA Navigation Experiment Shows Promise for Planetary Landings”, 4 novembre 2026. Le tappe future sono riportate come piani descritti dall’agenzia alla data della pubblicazione.

Un drone Alta-X porta in volo il payload di guida e navigazione SPLICE durante i test NASA in California. Foto NASA/Ryan Kline. Riuso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media; nessun endorsement NASA è implicato.