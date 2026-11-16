Artemis, chi integra il lander Blue Moon: il lavoro di Katie Spicer

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Dietro un lander lunare ci sono anche decisioni che riguardano l’esperienza concreta dell’equipaggio: come si raggiunge un comando, si usa un display in microgravità o si gestisce lo spazio ristretto della cabina. In un profilo pubblicato il 12 novembre 2026, la NASA racconta il ruolo di Katie Spicer, responsabile dell’integrazione del lander Blue Moon Mark 2 di Blue Origin con il programma Artemis.

Il lavoro tra NASA e Blue Origin

Spicer lavora nella Flight Operations Directorate del Johnson Space Center, a Houston. La NASA spiega che valuta e segue la progettazione e lo sviluppo del lander, collaborando con i colleghi dell’agenzia e di Blue Origin. Il compito è verificare che il veicolo possa sostenere gli obiettivi della missione e che i sistemi siano utilizzabili dalle persone che dovranno operare a bordo.

È un lavoro di integrazione: mette in relazione il progetto del veicolo con procedure, addestramento e attività dell’equipaggio. Nel profilo, Spicer descrive domande pratiche su maniglie, corrimani, comandi e servizi igienici in uno spazio limitato. Sono dettagli che devono essere considerati mentre il progetto cambia, non soltanto dopo la costruzione del veicolo.

Un progetto ancora in sviluppo

La NASA descrive il Blue Moon Mark 2 come uno dei due sistemi commerciali di atterraggio umano destinati a supportare Artemis. Al momento del profilo, Blue Origin stava sviluppando un articolo di prova semplificato per una missione Artemis III di rendezvous e aggancio in orbita terrestre bassa. La versione pienamente funzionale è invece destinata, nei piani citati dall’agenzia, a una missione con equipaggio sulla Luna nel 2028.

La distinzione tra prova e veicolo per l’allunaggio è importante: l’articolo NASA parla di sviluppo e obiettivi programmati, non di un lander già pronto né di una data garantita. Spicer lavora perché i requisiti del progetto tengano conto di come gli astronauti interagiranno con il veicolo e con i suoi sistemi.

Dalla Stazione spaziale alla cabina lunare

Il percorso professionale raccontato dalla NASA passa dai laboratori del Johnson Space Center alle attività con i carichi scientifici sulla Stazione spaziale internazionale. Spicer è poi diventata flight controller nel 2018 e ha lavorato nella sala di controllo delle operazioni della stazione. Dopo cinque anni di studio e formazione ha ottenuto le certificazioni da istruttrice e controllore di volo, secondo il profilo dell’agenzia.

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Quell’esperienza operativa è ora parte del suo lavoro sul lander: osservare un progetto dal punto di vista di chi dovrà viverci e utilizzarlo. L’integrazione con equipaggio non riguarda solo la forma esterna del veicolo, ma anche l’interazione tra persone, procedure e sistemi durante una missione.

Il programma CLPS, di cui abbiamo raccontato la selezione di otto aziende, riguarda invece servizi di consegna di carichi sulla Luna: è un filone distinto dai sistemi commerciali progettati per portare astronauti come il Blue Moon Mark 2.

Fonte: NASA, “I Am Artemis Katie Spicer”, pubblicato il 12 novembre 2026. Il profilo attribuisce all’agenzia le informazioni sul ruolo e sulle tappe pianificate di Artemis.

Katie Spicer davanti al prototipo della cabina equipaggio del lander Blue Moon Mark 2. Foto NASA/Bill Strafford. Immagine riprodotta per finalità informative secondo le linee guida NASA per immagini e media; nessun endorsement è implicato.