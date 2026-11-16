Lenti gravitazionali: la galleria di Hubble che prepara Roman

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Una galleria di nove lenti gravitazionali osservate da Hubble offre un assaggio dei fenomeni che il telescopio spaziale Nancy Grace Roman potrà studiare su campioni molto più ampi. La NASA ha pubblicato la raccolta il 12 novembre 2026: le immagini mostrano archi e anelli di luce prodotti dalla gravità di galassie in primo piano.

Quando la gravità fa da lente

Il fenomeno si verifica quando una galassia o un ammasso massiccio si trova tra noi e un oggetto più lontano. La sua gravità curva e ingrandisce la luce di fondo, che può apparire deformata in archi, duplicata o quasi ad anello. La forma dipende dall’allineamento e dalla distribuzione della massa lungo la linea di vista.

La raccolta NASA comprende configurazioni diverse: in alcuni casi la galassia lontana si sdoppia in archi, in altri forma un anello di Einstein quasi completo o più immagini attorno all’oggetto che agisce da lente. Non sono nove fotografie dello stesso sistema, ma esempi distinti che aiutano a mostrare quanto possano variare queste geometrie.

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Due telescopi con ruoli complementari

Hubble osserva soprattutto nella luce visibile e ultravioletta, con una copertura anche nell’infrarosso, e può concentrarsi con grande dettaglio su singoli oggetti. Roman è progettato per osservare soprattutto nell’infrarosso e coprire porzioni di cielo molto più vaste. Per questo potrà individuare molti più candidati; quando una lente risulterà particolarmente interessante, Hubble potrà tornare a osservarla da vicino.

Le immagini di Hubble sono state ottenute dopo che le lenti erano state individuate con lo strumento DESI, al telescopio Mayall di Kitt Peak. Secondo il gruppo NASA, modelli costruiti a partire da una popolazione varia di lenti serviranno a stimare quanta massa si trovi nelle galassie in primo piano e come sia distribuita.

Una pista per studiare la materia oscura

Piccole irregolarità negli archi potrebbero indicare addensamenti di massa difficili da osservare direttamente. Gli astronomi sperano che le future osservazioni Roman, insieme alla risoluzione di Hubble, aiutino a verificare se questi segnali siano compatibili con piccoli grumi di materia oscura. È un obiettivo di ricerca, non una conclusione già dimostrata dalla sola galleria: per interpretare le immagini servono modelli e ulteriori misurazioni.

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La strategia combina quindi quantità e dettaglio: Roman può cercare un gran numero di lenti nel cielo, mentre Hubble può esaminare singoli casi con maggiore risoluzione. La NASA presenta le immagini come una base per questo lavoro congiunto, che potrà contribuire allo studio dell’evoluzione delle galassie e della distribuzione della massa nell’universo.

Collage di lenti gravitazionali osservate da Hubble; alcune saranno seguite dal telescopio Roman. Crediti: NASA, ESA e X. Huang (University of San Francisco); elaborazione: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America). Linee guida NASA per l’uso di immagini e media.

Fonte: NASA Science, “NASA’s Hubble Offers Cosmic Sampler of Targets for Roman”, 12 novembre 2026.

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