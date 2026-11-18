Ducati attiva il Seasonal Check-Up: 20% sui ricambi fino al 15 febbraio

La campagna riguarda le moto immatricolate dal 2014 e i Service aderenti. Il vantaggio è sui ricambi originali, non sull’intero intervento.

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Ducati ha attivato una campagna di manutenzione per le moto immatricolate dal 1° gennaio 2014. Presso i concessionari e i Service che aderiscono all’iniziativa, il vantaggio dichiarato è del 20% sul prezzo dei ricambi originali e la promozione resta attiva fino al 15 febbraio 2027. La società ha presentato il programma il 16 novembre 2026.

Un meccanico interviene sulla ruota di una motocicletta in officina. Foto illustrativa, non riferita a un Service Ducati né alla campagna Seasonal Check-Up. Andrea Piacquadio/Pexels

Lo sconto riguarda i ricambi

La precisazione è utile per leggere correttamente l’offerta: Ducati indica uno sconto sul prezzo dei ricambi originali impiegati nella manutenzione ordinaria o straordinaria, non una riduzione del 20% sull’intera fattura né sulla manodopera. L’importo finale dipende quindi dai ricambi necessari e dagli interventi concordati con l’officina. Le condizioni vanno richieste al punto vendita aderente prima di prenotare.

La soglia temporale riguarda la prima immatricolazione: possono chiedere informazioni i possessori di una Ducati immatricolata dal 1° gennaio 2014 in poi. La disponibilità dell’offerta resta legata alla rete che partecipa alla campagna; il comunicato rimanda ai concessionari e ai Service Ducati per i dettagli e l’adesione.

Controllo pneumatici e servizi da verificare

Durante il check-up è possibile chiedere un controllo dello stato di usura degli pneumatici e un consiglio sul battistrada Pirelli più adatto alla moto. Non è indicato che gli pneumatici siano compresi nello sconto sui ricambi: anche questo punto va verificato con l’officina.

Ducati segnala inoltre la possibilità di chiedere il servizio Pick-Up & Delivery, da verificare con il proprio concessionario. Per chi non ne fosse già in possesso, è prevista la possibilità di ottenere un anno di assistenza stradale ACI Global. Questa componente è soggetta a quantità limitata: il comunicato non precisa quante attivazioni siano disponibili né i dettagli operativi.

Come controllare se il proprio Service aderisce

Prima di fissare l’intervento conviene contattare il concessionario o il Service Ducati di fiducia, chiedendo conferma della partecipazione, dei ricambi inclusi, della scadenza applicabile e dell’eventuale disponibilità dell’assistenza stradale. L’iniziativa non cambia gli intervalli di manutenzione indicati per la singola moto. Per un altro aggiornamento sulla gamma stradale Ducati, abbiamo raccolto le caratteristiche della Monster Dark presentata in Italia.

Fonte: Ducati, comunicato del 16 novembre 2026. Immagine illustrativa: un meccanico interviene su una ruota di motocicletta; la foto non ritrae un Service Ducati né il check-up della campagna. Andrea Piacquadio/Pexels, licenza Pexels.