Ducati Monster Dark da novembre: dotazione e vantaggio A2 in Italia

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Ducati ha presentato la Monster Dark, una nuova versione della sua naked con finiture nere e una dotazione da completare con accessori a scelta. Il comunicato della casa del 29 ottobre indica l’arrivo nelle concessionarie da novembre 2026 e un vantaggio cliente di 500 euro riservato in Italia alla versione per patente A2. Non contiene invece un prezzo di listino italiano.

La novità riguarda l’allestimento: motore e impostazione ciclistica restano quelli della Monster attuale. La scheda pubblicata da EICMA il 31 ottobre conferma le caratteristiche principali e indica dove vederla al salone di Milano Rho. Per chi sta valutando l’acquisto, la distinzione utile è fra equipaggiamento di serie, predisposizioni e optional.

Che cosa cambia nella versione Dark

La livrea Ducati Dark si accompagna a cerchi neri, sella rivestita con un unico tessuto e indicatori di direzione statici. Alcuni particolari, fra cui il Front Frame, i fondelli dello scarico e il condotto di aspirazione, sono lasciati non verniciati. È questa combinazione di finiture a identificare la nuova variante.

Ducati elenca fra gli accessori il cambio elettronico Ducati Quick Shift, il Cruise Control, il cupolino e il coprisella passeggero. Sono possibilità per completare la moto, non elementi da considerare automaticamente inclusi nell’allestimento base. Lo stesso vale per il Ducati Multimedia System e la navigazione Turn-by-turn: il cruscotto è predisposto, ma i sistemi sono indicati come accessori.

Motore, peso ed elettronica: i dati da leggere correttamente

Il bicilindrico Ducati V2 ha una cilindrata di 890 centimetri cubi, distribuzione variabile IVT e una potenza dichiarata di 111 CV a 9.000 giri al minuto. La coppia massima è di 91,1 Nm a 7.250 giri. Il dato di 175 kg si riferisce al peso in ordine di marcia senza carburante: non comprende dunque il pieno nel serbatoio.

Il telaio monoscocca in alluminio è abbinato a sospensioni Showa e freni Brembo con pinze M4.32. EICMA indica il controllo del gioco valvole ogni 45.000 chilometri: quel valore riguarda questa specifica operazione, non significa che ogni intervento di manutenzione possa attendere tale percorrenza.

Da non perdere EICMA, Speed Legends: le moto annunciate e come visitare la mostra

La dotazione elettronica comprende piattaforma inerziale a sei assi, ABS Cornering, controllo di trazione, controllo dell’impennata e regolazione del freno motore. I quattro Riding Mode sono Sport, Road, Urban e Wet; il display TFT misura cinque pollici. La presenza di questi sistemi non equivale a una valutazione indipendente delle prestazioni della moto.

Versione A2 e disponibilità italiana

Nel comunicato ufficiale Ducati è confermata una versione per patente A2. Il vantaggio cliente italiano di 500 euro è riferito a questa versione: non va trasformato in uno sconto universale su tutte le Monster Dark né usato per ricavare un prezzo finale che il documento non riporta.

Anche la disponibilità richiede una distinzione: novembre è il mese annunciato dalla casa, non una promessa di consegna in un giorno preciso presso qualsiasi concessionario. Prima di confrontare preventivi resta da verificare il prezzo della versione scelta, gli accessori effettivamente inclusi e i tempi indicati dal venditore.

Dove vederla a EICMA

L’organizzatore colloca la Monster Dark nello spazio Ducati del padiglione 5, stand O70-O82. Le giornate aperte al pubblico sono dal 5 all’8 novembre; il 3 e il 4 sono riservati a stampa e operatori. Chi prepara il percorso può affiancare la visita al programma FMI con Bulega e le Pillole di Guida oppure alla sessione Yamaha XSR900 del 7 novembre, che hanno appuntamenti distinti.

Fonti e crediti verificabili

Verifica del 31 ottobre 2026: comunicato Ducati del 29 ottobre, aggiornato il 30 nella pagina, e scheda EICMA del 31 ottobre, collegati nel testo. Dati tecnici e disponibilità sono dichiarazioni del produttore e dell’organizzatore, non risultati di una prova su strada. Le due fotografie mostrano Monster di generazioni precedenti: non documentano la nuova Dark. Autori, pagine originali e licenze sono nelle didascalie.