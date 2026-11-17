Dalla ISS, i temporali sopra il Sud-est asiatico sembrano fuochi d’artificio

Una fotografia NASA scattata il 28 ottobre sopra il Mar Cinese Meridionale mostra fulmini, nuvole temporalesche e le luci di Singapore. Ecco cosa si vede e come si formano le torri di temporale.

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Una fotografia scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale mostra la notte sopra il Mar Cinese Meridionale come un paesaggio di luci: le città sulla costa, i lampi nelle nuvole e le sagome dei temporali emergono dal buio. La NASA ha pubblicato l’immagine il 17 novembre; lo scatto risale al 28 ottobre 2026, mentre la stazione passava vicino al Borneo.

Temporali e luci notturne sul Sud-est asiatico, fotografati dalla ISS il 28 ottobre 2026. Immagine NASA/Expedition 75; ritaglio e contrasto modificati dalla NASA. Immagine NASA: fotografia ISS075-E-250951, acquisita il 28 ottobre 2026 da un membro della Expedition 75; fornita dalla ISS Crew Earth Observations Facility e dall’Earth Science and Remote Sensing Unit del NASA Johnson Space Center.

La scena può ricordare fuochi d’artificio, ma i punti luminosi hanno origini diverse. A sinistra si distingue Singapore; al largo, alcuni gruppi di luci blu sono attribuiti con cautela a imbarcazioni da pesca. I lampi illuminano le nubi temporalesche e rendono visibili le loro parti più alte. L’immagine è stata ripresa da un membro della Expedition 75 con una Nikon Z9, secondo la scheda della NASA.

Che cosa sono le torri sopra i temporali

La NASA richiama in particolare le cosiddette “overshooting tops”: sommità a cupola che si spingono sopra l’incudine piatta del temporale e, talvolta, entrano nella stratosfera. La loro presenza è associata a forti correnti ascensionali e a temporali intensi. Nella fotografia, alcune di queste sporgenze sono illuminate dai fulmini; non è una previsione meteo né un’immagine delle condizioni attuali in Italia, ma un’osservazione orbitale di una singola notte.

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La scheda spiega anche la differenza di scala che rende suggestiva la composizione: la Via Lattea e le stelle sono molto lontane, mentre l’aurora e i temporali appartengono all’atmosfera terrestre. Qui il soggetto è diverso — fulmini e luci notturne — ma la prospettiva dall’orbita permette di vedere insieme fenomeni che da terra si osservano separatamente.

Una fotografia, non una mappa dei fulmini

Secondo la stima citata dalla NASA, in ogni momento sono in corso circa 2.000 temporali sulla Terra, che producono quasi 60 lampi al secondo. È un dato globale riportato nella pagina, non una misura ricavata da questa fotografia. La stessa NASA precisa che lo scatto è stato ritagliato e migliorato nel contrasto e che sono stati rimossi artefatti dell’obiettivo.

Immagine: fotografia ISS075-E-250951, acquisita il 28 ottobre 2026 da un membro non nominato della Expedition 75; fornita dalla ISS Crew Earth Observations Facility e dall’Earth Science and Remote Sensing Unit del NASA Johnson Space Center. Uso informativo secondo le linee guida NASA per immagini e media; la NASA va indicata come fonte.

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Fonte: NASA Earth Observatory, “Tossing Fireworks from Cloud to Cloud”.