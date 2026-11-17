NASA ha pubblicato il 17 novembre una fotografia scattata dall’astronauta Anil Menon durante un’attività extraveicolare del 29 ottobre. Nel riflesso della visiera dorata si vedono Menon, la fotocamera e la Stazione Spaziale Internazionale, con la Terra sullo sfondo. La didascalia dell’agenzia attribuisce lo scatto a NASA/Anil Menon.
Il riflesso racconta la scena
La composizione è insolita perché la stazione e l’astronauta compaiono nello stesso riflesso curvo: l’attenzione cade sulla visiera, mentre le strutture della ISS e il pianeta occupano il resto dell’immagine. La fotografia non è una ricostruzione: NASA la presenta come un selfie realizzato durante la passeggiata spaziale.
Un lavoro sulla stazione orbitale
Secondo la nota NASA, Menon e l’astronauta dell’Agenzia spaziale canadese Joshua Kutryk installarono durante quell’attività un nuovo pannello solare dispiegabile sulla Stazione Spaziale Internazionale. La pagina non fornisce altri dettagli tecnici sul dispositivo; per questo il dato va letto come una breve descrizione dell’attività, senza dedurre prestazioni o risultati ulteriori.
La foto è stata diffusa da NASA il 17 novembre, mentre l’evento ritratto risale al 29 ottobre. Il credito indicato dall’agenzia è NASA/Anil Menon. La fotografia è riprodotta qui con attribuzione; i dettagli sul suo uso sono descritti nelle linee guida NASA per immagini e media.
Perché lo scatto è significativo
Oltre al ritratto, la visiera riflette una parte dell’ambiente di lavoro e della stazione: è questo che rende leggibile la scena senza bisogno di aggiungere dettagli non presenti nella didascalia. La NASA identifica Menon e Kutryk e collega la passeggiata all’installazione del pannello. Un’altra immagine recente dalla ISS mostra invece fenomeni atmosferici osservati dall’orbita, in un contesto diverso: i temporali fotografati sopra il Sud-est asiatico.
Fonte dei fatti e dell’immagine: NASA, “Space Selfie”. Immagine NASA/Anil Menon; uso e credito secondo le linee guida NASA per immagini e media.