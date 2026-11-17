Volkswagen ID. Polo: tre premi per la nuova elettrica compatta

La ID. Polo ha ottenuto il Golden Steering Wheel 2026, il titolo tedesco Car of the Year 2027 e un premio di design Autonis. Ecco che cosa riconoscono i tre riconoscimenti.

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La nuova Volkswagen ID. Polo ha raccolto tre riconoscimenti in Germania nel giro di poche settimane: il Golden Steering Wheel 2026 nella categoria delle auto sotto i 25.000 euro, il titolo assoluto German Car of the Year 2027 e il premio di design Autonis fra le auto piccole. L’annuncio è stato pubblicato da Volkswagen l’11 novembre. Si tratta di premi di settore, non di una prova comparativa sulle condizioni di vendita o sull’autonomia nell’uso reale.

La Volkswagen ID. Polo accanto ai riconoscimenti citati nel comunicato. Immagine stampa Volkswagen AG; la foto documenta il modello e i premi, non una prova su strada. Volkswagen AG, materiale stampa ID. Polo con i riconoscimenti (ID immagine DB2026AU01238). Uso editoriale secondo le condizioni del Volkswagen Newsroom.

Che cosa premiano i riconoscimenti

Il Golden Steering Wheel è stato assegnato alla ID. Polo nella categoria “Best car under 25,000 euros”. La giuria del German Car of the Year ha invece scelto la vettura come vincitrice assoluta dopo una selezione fra i modelli che avevano vinto le rispettive categorie: secondo Volkswagen, la giuria era composta da 47 giornalisti automobilistici tedeschi e internazionali. Il premio Autonis ha riconosciuto il design della ID. Polo nella categoria delle auto piccole.

I tre premi guardano quindi ad aspetti diversi: fascia di prezzo della categoria del Golden Steering Wheel, valutazione complessiva della giuria tedesca e design. Il titolo “sotto i 25.000 euro” identifica la classe del premio e non costituisce da solo il prezzo italiano della vettura.

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Il percorso verso il premio europeo

La ID. Polo è anche fra le sette finaliste del premio European Car of the Year 2027. La pagina Volkswagen indica che il vincitore sarà annunciato l’8 gennaio 2027 al Salone dell’auto di Bruxelles. Questo riconoscimento è ancora da assegnare: i premi tedeschi non anticipano il risultato europeo.

Per chi segue le utilitarie elettriche, i riconoscimenti spiegano quali elementi hanno attirato l’attenzione delle giurie, ma non sostituiscono dati pratici come prezzo e configurazioni per il mercato italiano, autonomia omologata e tempi di consegna. La comunicazione consultata non fornisce in questa pagina una scheda italiana completa: conviene quindi distinguere gli annunci sui premi dalle informazioni commerciali, da verificare al momento della disponibilità.

Fonte: Volkswagen Newsroom, 11 novembre 2026. Immagine: Volkswagen AG, ID. Polo con i riconoscimenti; materiale stampa utilizzato a fini editoriali secondo le condizioni del newsroom.

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