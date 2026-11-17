La nuova Volkswagen ID. Polo ha raccolto tre riconoscimenti in Germania nel giro di poche settimane: il Golden Steering Wheel 2026 nella categoria delle auto sotto i 25.000 euro, il titolo assoluto German Car of the Year 2027 e il premio di design Autonis fra le auto piccole. L’annuncio è stato pubblicato da Volkswagen l’11 novembre. Si tratta di premi di settore, non di una prova comparativa sulle condizioni di vendita o sull’autonomia nell’uso reale.
Che cosa premiano i riconoscimenti
Il Golden Steering Wheel è stato assegnato alla ID. Polo nella categoria “Best car under 25,000 euros”. La giuria del German Car of the Year ha invece scelto la vettura come vincitrice assoluta dopo una selezione fra i modelli che avevano vinto le rispettive categorie: secondo Volkswagen, la giuria era composta da 47 giornalisti automobilistici tedeschi e internazionali. Il premio Autonis ha riconosciuto il design della ID. Polo nella categoria delle auto piccole.
I tre premi guardano quindi ad aspetti diversi: fascia di prezzo della categoria del Golden Steering Wheel, valutazione complessiva della giuria tedesca e design. Il titolo “sotto i 25.000 euro” identifica la classe del premio e non costituisce da solo il prezzo italiano della vettura.
Il percorso verso il premio europeo
La ID. Polo è anche fra le sette finaliste del premio European Car of the Year 2027. La pagina Volkswagen indica che il vincitore sarà annunciato l’8 gennaio 2027 al Salone dell’auto di Bruxelles. Questo riconoscimento è ancora da assegnare: i premi tedeschi non anticipano il risultato europeo.
Per chi segue le utilitarie elettriche, i riconoscimenti spiegano quali elementi hanno attirato l’attenzione delle giurie, ma non sostituiscono dati pratici come prezzo e configurazioni per il mercato italiano, autonomia omologata e tempi di consegna. La comunicazione consultata non fornisce in questa pagina una scheda italiana completa: conviene quindi distinguere gli annunci sui premi dalle informazioni commerciali, da verificare al momento della disponibilità.
Fonte: Volkswagen Newsroom, 11 novembre 2026. Immagine: Volkswagen AG, ID. Polo con i riconoscimenti; materiale stampa utilizzato a fini editoriali secondo le condizioni del newsroom.