EICMA 2026 oltre 600mila presenze: +6%, crescono gli operatori esteri

EICMA 2026 supera 600mila presenze: +6% nel consuntivo. Operatori esteri a +30%: cosa misurano i dati e perché non indicano le vendite.

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EICMA 2026 ha superato 600mila presenze, il 6% in più rispetto all’edizione precedente. Il consuntivo pubblicato dall’organizzatore il 9 novembre fotografa un salone cresciuto anche nella componente professionale: oltre 51mila operatori da 168 Paesi, con le presenze degli operatori esteri in aumento del 30%. La manifestazione si è svolta a Fiera Milano Rho dal 3 all’8 novembre; il bilancio arriva dunque dopo la chiusura, senza prolungare le giornate di visita.

Presenze complessive e operatori esteri: due incrementi diversi

Il dato del 6% riguarda le presenze complessive. Il 30% si riferisce invece alle presenze estere degli operatori professionali: attribuirlo all’intero pubblico cambierebbe il significato del risultato. Anche ANSA riporta il consuntivo, parlando di oltre 600mila visitatori e distinguendo l’aumento della componente professionale internazionale.

Per leggere i numeri conviene mantenere l’unità usata dal comunicato ufficiale, che parla di «presenze». Da questo totale non ricaviamo un conteggio di persone uniche: nelle due pagine consultate non è illustrato un metodo che consenta di eliminare eventuali accessi ripetuti. È una cautela di lettura del dato, non una contestazione dell’affluenza annunciata.

Dieci padiglioni, 764 espositori e 2.150 marchi

Nel documento conclusivo EICMA indica 764 espositori da 52 Paesi e 2.150 marchi, il 74% dei quali proveniente dall’estero. La superficie complessiva dichiarata è di 300mila metri quadrati, con dieci padiglioni utilizzati. Sono valori del consuntivo del 9 novembre: per questo articolo usiamo quella rilevazione, senza sostituirla con conteggi annunciati prima dell’apertura.

L’organizzatore riferisce inoltre 8.700 accreditati tra giornalisti, professionisti dei media, tecnici e content creator, provenienti da 67 Paesi. L’ampiezza della presenza internazionale descrive la capacità del salone di riunire imprese e operatori. Non misura però, da sola, gli ordini raccolti dagli espositori o le successive immatricolazioni italiane.

Dalle moto storiche alle prove per la mobilità quotidiana

Tra le iniziative, il bilancio ufficiale attribuisce oltre 150mila visite a “Speed Legends”, la mostra sulla storia della MotoGP. Nell’area Y.U.M., dedicata alla mobilità urbana, sono stati registrati oltre 4mila test di scooter, ciclomotori e quadricicli. Visite alla mostra, prove e presenze al salone descrivono attività differenti: non le sommiamo per costruire un altro totale di visitatori.

Per chi segue le novità dall’Italia, il passaggio successivo alla fiera resta verificare quali versioni arriveranno effettivamente sul mercato, con quale listino e quali tempi. Un test nell’area dimostrativa o una presentazione allo stand non equivalgono a una consegna, né certificano una disponibilità presso i concessionari.

Il bilancio del salone non è un dato di vendita

I numeri pubblicati raccontano quindi affluenza, partecipazione professionale e utilizzo delle iniziative. Le fonti consultate non forniscono un totale di contratti o vendite attribuibili a EICMA: non lo stimiamo partendo dalle presenze. Allo stesso modo, l’interesse per una tecnologia va distinto dalle caratteristiche del singolo modello.

Nei nostri approfondimenti sulla Vespa elettrica presentata a EICMA e sul Central Gateway Bosch per le moto connesse affrontiamo due notizie di prodotto. Il consuntivo odierno risponde a una domanda diversa: quanta partecipazione ha raccolto l’evento e quali componenti sono cresciute, secondo i dati dichiarati dall’organizzatore.

Fonti verificate

EICMA, consuntivo ufficiale del 9 novembre 2026; ANSA, bilancio del 9 novembre 2026. Fotografie d’archivio, con autori e licenze nelle didascalie: non documentano l’edizione 2026.