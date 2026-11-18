MotoGP, Iker Lecuona al posto di Bagnaia nel GP del Portogallo

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Il Ducati Lenovo Team schiererà Iker Lecuona al Gran Premio del Portogallo, in programma dal 20 al 22 novembre all’Autódromo Internacional do Algarve. Lo spagnolo sostituirà Francesco Bagnaia nel ventunesimo appuntamento del Mondiale 2026, il penultimo della stagione.

MotoGP a Jerez il 27 aprile 2025. Foto d’archivio: non ritrae Iker Lecuona e non documenta il GP del Portogallo. Foto: Junta de Andalucía / Wikimedia Commons; ritaglio di VulcanSphere, CC BY-SA 2.0.

La sesta presenza di Lecuona in MotoGP nel 2026

Per il ventiseienne sarà la sesta gara nella classe regina quest’anno. Ducati riferisce che Lecuona ha già disputato cinque Gran Premi con il Team Gresini Racing: il miglior risultato è stato il settimo posto in Ungheria, seguito da una top ten in Qatar. A Portimão salirà sulla Desmosedici GP del team ufficiale.

Il pilota spagnolo ha concluso il campionato WorldSBK 2026 al secondo posto, con quattro vittorie, e per le prossime due stagioni è titolare nel Team Aruba.it Racing – Ducati. L’arrivo nel box ufficiale MotoGP rappresenta quindi un nuovo impegno per un pilota che quest’anno ha corso soprattutto nel campionato delle derivate di serie.

Il quadro del GP del Portogallo

La tappa portoghese si disputa sul circuito di Portimão da venerdì 20 a domenica 22 novembre. Lecuona dividerà il box con Marc Márquez, indicato da MotoGP come leader del campionato. La gara è il penultimo round del calendario: il finale della stagione è previsto a Valencia nel fine settimana successivo.

Ducati ha confermato il forfait di Bagnaia; il sito ufficiale MotoGP riferisce che il pilota è fermo dopo la frattura al piede riportata nel GP del Qatar. Ci atteniamo alle comunicazioni pubbliche dei due organismi e non aggiungiamo diagnosi o previsioni sui tempi di recupero. Per il contesto del round precedente si può leggere anche il precedente aggiornamento sul forfait di Bagnaia in Qatar.

Immagine: archivio MotoGP, Jerez 2025; credito e licenza CC BY-SA 2.0 indicati nella didascalia. La foto non mostra Lecuona né la gara di Portimão.

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