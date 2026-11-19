5G, il MIMIT assegna sei lotti regionali in cinque regioni

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha assegnato sei lotti regionali di frequenze nella banda 24,25–26,5 GHz, chiamata “26 GHz bassa”. La nuova fase della procedura riguarda Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Marche e Sardegna. Secondo il comunicato pubblicato il 19 novembre 2026, i diritti sono stati attribuiti a BBBell, FastAlp, NEXWAVE e Stel.

Quali operatori e quali territori

I sei lotti sono distribuiti tra quattro società e interessano complessivamente cinque regioni. Il MIMIT non dettaglia nel comunicato l’abbinamento tra ciascun lotto, singolo operatore e territorio: non è quindi possibile ricavare da questa nota una mappa puntuale delle assegnazioni. La decisione segue l’attribuzione dei primi due lotti nazionali della stessa banda a Eolo e Iliad.

La transizione da WLL al 5G

Il Ministero collega i nuovi diritti alla possibilità per gli operatori di proseguire l’offerta di connettività e accompagnare il passaggio graduale dalla tecnologia Wireless Local Loop (WLL) al 5G. Il comunicato non annuncia una data di attivazione dei servizi né una copertura immediata per gli utenti delle cinque regioni: descrive l’avanzamento della procedura sulle frequenze.

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La procedura non è ancora conclusa. Il MIMIT afferma che sta lavorando all’assegnazione dei diritti rimasti disponibili e che potrà concedere proroghe temporanee agli operatori già attivi, per mantenere i servizi WLL nei prossimi due anni mentre procede la transizione. Si tratta di una possibilità indicata dal Ministero, non di una proroga già attribuita a tutti gli operatori.

Cosa cambia per chi usa Internet

Per i residenti delle aree interessate, la notizia riguarda soprattutto la continuità del percorso infrastrutturale: le frequenze sono una risorsa assegnata agli operatori, ma il comunicato non specifica quando o dove saranno attivati nuovi servizi commerciali. Per verificare eventuali offerte o copertura occorreranno comunicazioni successive dei singoli operatori e gli aggiornamenti della procedura ministeriale.

Il provvedimento si inserisce nel quadro più ampio delle politiche sulle telecomunicazioni: ne abbiamo parlato anche nel resoconto sulla rielezione dell’Italia al Consiglio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni.

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Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, 19 novembre 2026. Foto: Edvin Gál / Pexels, torre per telecomunicazioni; immagine illustrativa, non riferita ai lotti assegnati.