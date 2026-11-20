Google testa la contestualità quantistica: prove fino a 105 qubit

Google riferisce un esperimento sulla contestualità quantistica: 98,3% in un gioco di coordinamento e test che arrivano a 105 qubit. Ecco cosa mostrano e cosa no.

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Un gruppo di Google Quantum AI ha descritto un esperimento che porta una proprietà centrale della fisica quantistica, la contestualità, su un sistema di dimensioni maggiori rispetto alle dimostrazioni precedenti. Nel post pubblicato il 19 novembre 2026, Google riferisce che i qubit del proprio processore hanno vinto un gioco di coordinamento nel 98,3% dei casi, contro un limite classico dell’88,9%. La società aggiunge che altre prove hanno coinvolto attività fino a 105 qubit. I risultati sono presentati da Google come una verifica sperimentale, non come il lancio di un nuovo servizio o di un computer quantistico disponibile al pubblico.

Che cosa significa contestualità

In termini intuitivi, la contestualità indica che il risultato attribuito a una proprietà quantistica dipende anche da quali altre misure compatibili vengono effettuate nello stesso contesto. Il tema è distinto dall’entanglement, più noto al grande pubblico: sono caratteristiche diverse dei sistemi quantistici, studiate per capire quali risorse possano sostenere specifici algoritmi.

Secondo la spiegazione di Google, finora l’effetto era stato dimostrato soprattutto in sistemi piccoli. Il test descritto confronta la prestazione dei qubit in un gioco noto con quella raggiungibile da strategie classiche; il divario fra 98,3% e 88,9% riguarda proprio quel confronto sperimentale. Non è una misura generale della velocità di un computer né dimostra che qualsiasi problema venga risolto meglio con un processore quantistico.

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Il risultato e i suoi limiti

Google afferma inoltre di aver osservato prestazioni superiori a strategie classiche vincolate in compiti che arrivano a 105 qubit. La formulazione è circoscritta a quelle prove e alle condizioni del confronto: non equivale a una dimostrazione di vantaggio pratico su applicazioni quotidiane, né permette di confrontare in modo universale computer quantistici e classici.

La società indica un possibile uso aggiuntivo dei test: renderli sensibili a errori sottili dell’hardware. È una prospettiva utile per la ricerca sui processori, ma non significa che l’esperimento abbia già prodotto applicazioni operative in chimica o scienza dei materiali. Google cita questi campi come possibili direzioni future, non come risultati già conseguiti.

Perché interessa la ricerca

Per chi segue la tecnologia, il dato da osservare è quindi il passaggio da verifiche su pochi elementi a esperimenti più ampi e controllati. La notizia riguarda la capacità dei ricercatori di mettere alla prova una proprietà quantistica su hardware reale; resta da capire quanto queste verifiche possano aiutare a progettare algoritmi affidabili e a ridurre gli errori. La fonte consultata è il resoconto ufficiale di Google, che attribuisce i risultati al proprio gruppo di ricerca.

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Render progettuale di un processore a 400 qubit, non il dispositivo Google dell’esperimento. Opera di OJB Quantum (Onri Jay Benally), immagine convertita in WebP e compressa senza ritaglio, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons.

Fonti e immagine: Google, 19 novembre 2026; render di OJB Quantum, convertita in WebP senza ritaglio, licenza Creative Commons Attribuzione 4.0. L’immagine è una visualizzazione progettuale e non rappresenta il processore usato da Google.