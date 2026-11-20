La missione cargo NASA CRS-25 è programmata per partire non prima delle 10:47 di domenica 29 novembre, ora della costa orientale degli Stati Uniti. Per l’Italia, che in quella data è sei ore avanti, l’orario corrisponde alle 16:47. La finestra di copertura del lancio sul sito NASA dovrebbe iniziare alle 10:25 locali, cioè alle 16:25 italiane.
La data è un obiettivo di lancio, non una garanzia: la NASA indica “non prima di” e l’orario può cambiare. La missione porterà rifornimenti, attrezzature e materiale per esperimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).
Che cosa porta il Cygnus XL
Secondo la NASA, il veicolo cargo Northrop Grumman Cygnus XL partirà a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9 dal complesso di lancio 40, a Cape Canaveral, in Florida. Il carico è di circa 11.000 libbre, pari a circa 4.990 chilogrammi. Tra le attività scientifiche citate dall’agenzia ci sono studi sulla somministrazione di farmaci per cancro e osteoartrite, sulla diffusione del cancro, sulla perdita di massa muscolare, sui sensori di radiazione e sulla produzione di cibo per missioni di lunga durata.
La NASA prevede che il Cygnus XL raggiunga la stazione martedì 1 dicembre: la cattura con il braccio robotico Canadarm2 è indicata alle 2:35 del mattino sulla costa orientale, le 8:35 in Italia. Dopo la cattura, i controllori a terra dovrebbero installare il cargo sul modulo Unity per iniziare lo scarico.
Come seguire la missione
L’agenzia terrà anche una teleconferenza pre-lancio lunedì 23 novembre alle 12:00 EST, le 18:00 in Italia. La copertura pubblica del conto alla rovescia sarà disponibile sul sito NASA Live; la pagina della missione CRS-25 raccoglie gli aggiornamenti e i dettagli del programma.
La fotografia mostra un Cygnus XL che si allontana dalla ISS dopo una precedente missione: è un’immagine d’archivio della stessa famiglia di veicoli, non una foto del lancio CRS-25. Fonte immagine e attribuzione: NASA. La NASA indica che i propri contenuti sono generalmente utilizzabili a fini informativi, salvo materiali di terzi identificati; si veda la policy NASA su immagini e media.
Fonte dei dati sul lancio: NASA, programma e copertura pre-lancio della missione CRS-25.