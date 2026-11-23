Atalanta-Inter 4-4: Kessie firma il pareggio al 91°

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Atalanta e Inter hanno chiuso sul 4-4 la sfida della 12ª giornata di Serie A, giocata domenica 22 novembre alla New Balance Arena di Bergamo. La squadra bergamasca ha rimontato due reti di svantaggio nel finale: il rigore trasformato da Kessie al 91’ ha fissato il risultato.

Foto d’archivio di una partita di calcio, non scattata durante Atalanta-Inter. Franco Monsalvo/Pexels, secondo la licenza Pexels.

Inter avanti di due gol

L’Inter è passata in vantaggio al 16’ con Esposito, che ha firmato anche il raddoppio al 32’. L’Atalanta ha accorciato al 35’ con Elmas, ma Esposito ha completato la tripletta al 52’, portando il punteggio sull’1-3.

La squadra di casa è tornata in partita al 72’, quando De Ketelaere ha segnato di testa su calcio d’angolo. Quattro minuti più tardi Sucic ha trasformato un rigore per l’Inter, riportando il vantaggio ospite a due reti: 2-4.

La rimonta atalantina nel finale

De Ketelaere ha accorciato ancora all’81’, firmando la doppietta personale. L’Atalanta ha continuato a cercare il pareggio e lo ha trovato al 91’: Kessie ha realizzato dal dischetto dopo il rigore assegnato per un fallo di mano di Bastoni, come riportato dal club bergamasco.

Il tabellino ufficiale dell’Atalanta attribuisce quindi tre reti a Esposito, due a De Ketelaere e una ciascuno a Elmas, Sucic e Kessie. La cronaca completa è disponibile sul sito ufficiale dell’Atalanta.