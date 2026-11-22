Sciopero del 4 dicembre: AMSC indica le fasce per i bus

Per lo sciopero generale del 4 dicembre, AMSC indica per il proprio servizio l’astensione dalle 08:15 alle 11:45 e dalle 15:30 a fine servizio.

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Foto d’archivio: viaggiatori in stazione, non relativa allo sciopero del 4 dicembre. Zeynep Sude Emek / Pexels, licenza Pexels.

Per venerdì 4 dicembre 2026 è annunciato uno sciopero generale. Nel suo avviso sui trasporti, AMSC indica per il proprio servizio le fasce in cui è prevista l’astensione: dalle 8:15 alle 11:45 e dalle 15:30 fino al termine del servizio.

Gli orari comunicati da AMSC

L’azienda riporta lo sciopero per l’intera giornata e specifica le fasce indicate per l’astensione: 8:15–11:45 e dalle 15:30 a fine servizio. L’avviso attribuisce la proclamazione a CUB, ADL Varese, SGB, CIB Unicobas, Sindacato Generale di Classe, SBM e SI-Cobas.

Queste indicazioni riguardano l’avviso pubblicato da AMSC. Non definiscono gli orari di altri operatori o le modalità locali del trasporto pubblico in altre città, che vanno verificate sui rispettivi canali ufficiali.

Cosa controllare prima di partire

Chi utilizza le linee AMSC può pianificare gli spostamenti tenendo conto delle fasce pubblicate e controllare eventuali aggiornamenti in prossimità della data. L’avviso consultato non elenca le singole corse interessate né descrive eventuali variazioni del servizio al di fuori delle fasce di sciopero: per informazioni puntuali è utile consultare la pagina trasporti di AMSC.

Fonte e immagine

Data, durata e fasce di garanzia sono riportate nell’avviso Trasporti di AMSC. La foto in evidenza è una scena d’archivio in stazione, non documenta lo sciopero: Zeynep Sude Emek / Pexels, secondo la licenza Pexels.

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