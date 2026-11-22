Venti forti e mareggiate al Sud: avviso della Protezione civile, Campania fino a lunedì

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Domenica 22 novembre la Protezione civile nazionale ha segnalato un’intensificazione dei venti sulle regioni meridionali. L’avviso, valido dal tardo pomeriggio, riguarda venti occidentali da forti a burrasca in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, soprattutto sui settori costieri e montuosi esposti. Sono possibili raffiche di burrasca forte e mareggiate sulle coste esposte.

Le regioni interessate dall’avviso nazionale

Il Dipartimento della Protezione civile precisa che l’avviso del 22 novembre integra quello diramato il giorno precedente. Il documento descrive il quadro previsto su sei regioni meridionali, ma rinvia ai bollettini territoriali per le criticità locali e per le misure attivate dalle singole amministrazioni. La previsione può essere aggiornata con l’evoluzione del tempo.

In Campania l’avviso regionale dura fino a lunedì

La Regione Campania indica una validità dalle 21 di domenica 22 novembre alle 18 di lunedì 23, su tutto il territorio regionale. Il comunicato regionale segnala venti occidentali forti o localmente molto forti, mare agitato o molto agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Specifica inoltre che l’avviso per il vento non è associato a un codice colore: il verde riportato nell’avviso del Centro Funzionale indica che, in assenza di allerta per temporali, non è previsto rischio idrogeologico associato a questo quadro.

Come leggere gli aggiornamenti

Le indicazioni nazionali e regionali descrivono uno scenario meteorologico previsto, non danni già avvenuti né una condizione uniforme in ogni località. Per dettagli su singoli comuni e su eventuali misure, fanno fede i bollettini e le comunicazioni delle strutture territoriali di protezione civile, che possono precisare o aggiornare il quadro.

Fonti: Dipartimento della Protezione civile, avviso nazionale del 22 novembre 2026; Regione Campania, comunicato n. 752 del 22 novembre 2026. Foto d’archivio di mare agitato, non riferita agli eventi in corso: Carsten Ruthemann / Pexels, pagina della fotografia, uso secondo la Pexels License.