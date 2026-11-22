Short track, Confortola vince a Seoul: Nadalini è terzo

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Elisa Confortola ha vinto i 1.500 metri nella tappa di Seoul del World Tour di short track, disputata domenica 22 novembre. Per l’azzurra è la seconda vittoria consecutiva nella distanza e la seconda in carriera: il precedente successo era arrivato a Montréal. Nella stessa giornata Thomas Nadalini ha conquistato il terzo posto nei 1.000 metri.

Confortola si impone nei 1.500 metri

Sul ghiaccio del Mokoong Ice Link di Seoul, Confortola ha preceduto la sudcoreana Kim Gilli e la russa Faila Aimaletdinova. Il risultato è la seconda affermazione di fila dell’azzurra sui 1.500, dopo quella ottenuta nella precedente tappa di Montréal, e la seconda vittoria della sua carriera in questa prova.

Nadalini sul podio dei 1.000

Nella gara maschile dei 1.000 metri, Nadalini ha chiuso al terzo posto. Davanti a lui sono arrivati l’olandese Jens van ’t Wout, vincitore, e il canadese Félix Roussel, secondo. Il trentino, classe 2002, aveva già ottenuto il secondo posto nei 1.000 metri a Vancouver e il terzo nei 500 a Montréal: il podio di Seoul è il suo quarto individuale nel World Tour.

Il resoconto del CONI riporta i risultati e le posizioni complete del podio. La fotografia è d’archivio, scattata a Sochi nel 2014: scheda dell’immagine su Wikimedia Commons, attribuita a Pawel Maryanov e riutilizzata con licenza Creative Commons Attribuzione 2.0.