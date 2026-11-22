Giove, perché le nubi hanno colori diversi: la spiegazione nell’immagine NASA

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La NASA ha dedicato l’immagine astronomica del 22 novembre a una veduta colorata delle nubi di Giove ripresa dalla sonda Juno. La pagina APOD accompagna la fotografia con una domanda ancora aperta: quali sostanze in tracce producano i colori osservati nelle sommità delle nubi del pianeta.

Da dove arrivano i colori di Giove

L’atmosfera gioviana è composta soprattutto da idrogeno ed elio. Alle basse temperature delle nubi più alte, questi elementi sono incolori; la NASA spiega che l’origine delle diverse tonalità resta oggetto di ricerca. Tra le ipotesi citate c’è la presenza di piccole quantità di idrosolfuro di ammonio, indicato come uno dei candidati.

Nell’immagine color-enhanced presentata da APOD, nubi più chiare si avvolgono attorno a zone rossastre nella parte inferiore destra, mentre in alto a destra sembrano sovrapporsi ad aree più scure. La pagina ricorda che, in generale, le nubi più chiare si trovano a quote maggiori rispetto a quelle scure. È una lettura della struttura visibile, non l’identificazione definitiva delle sostanze che colorano le nubi.

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Il passaggio di Juno

La fotografia scelta per l’APOD è stata ottenuta nel 2018, durante il 14° passaggio ravvicinato di Juno sopra Giove. La sonda continua a seguire un’orbita ellittica: secondo la spiegazione NASA, torna vicino al pianeta ogni 33 giorni e osserva di volta in volta un settore diverso.

L’immagine d’archivio qui utilizzata è un’altra veduta di Giove acquisita dalla fotocamera JunoCam durante un passaggio del 2021. Non è la stessa fotografia dell’APOD del 22 novembre: mostra bande atmosferiche e una grande tempesta, ed è proposta come immagine di contesto della missione.

Fonte: NASA Science, Astronomy Picture of the Day del 22 novembre 2026.

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Immagine d’archivio: JunoCam, 2021. Dati immagine NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS; elaborazione Brian Swift, licenza CC BY. Scheda NASA/JPL con descrizione, credito e condizioni di riuso.