Polvere cosmica e isotopi: indizi di acqua antica oltre Nettuno

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Un gruppo di ricercatori della NASA ha individuato indizi di acqua antica nelle particelle di polvere provenienti dalla Fascia di Kuiper, la regione oltre Nettuno. L’analisi riguarda 12 granelli raccolti nell’alta atmosfera terrestre: la loro composizione isotopica è compatibile con acqua arricchita in isotopi pesanti dell’ossigeno, formatasi nelle prime fasi del Sistema solare. La NASA ha presentato i risultati il 18 novembre 2026.

Dodici particelle raccolte nell’atmosfera

Le particelle sono state raccolte nella stratosfera dagli aerei ER-2 della NASA. Gli scienziati del Johnson Space Center hanno analizzato i minerali e la composizione isotopica dei granelli con microscopia elettronica e una microsonda ionica, in collaborazione con l’Università della California a Los Angeles. Secondo il resoconto NASA, le tracce di particelle solari ad alta energia aiutano a ricondurre i campioni alla Fascia di Kuiper.

I ricercatori hanno identificato minerali che si formano quando l’acqua interagisce con la polvere. La composizione dell’ossigeno suggerisce che quell’acqua contenesse una quota elevata degli isotopi più pesanti. Le misure della missione Genesis hanno fornito un termine di confronto; nei meteoriti, invece, firme simili sono rare.

Che cosa suggeriscono gli isotopi

La differenza isotopica offre una traccia sulla distribuzione dei materiali nel Sistema solare giovane. La scarsità di segnali analoghi nei meteoriti è coerente con l’ipotesi che i pianeti giganti abbiano limitato il mescolamento fra la regione esterna e quella interna. È un’interpretazione dei dati raccolti: i granelli non sono campioni prelevati direttamente da un oggetto della Fascia di Kuiper e il risultato non equivale all’osservazione diretta di un deposito di ghiaccio.

La Fascia di Kuiper si estende oltre l’orbita di Nettuno e conserva corpi e materiali formatisi nelle regioni più lontane dal Sole. Per un altro approfondimento NASA su Nettuno e la missione Voyager 2, leggi il racconto del sorvolo del 1989.

Fonti: NASA Science, 18 novembre 2026; linee guida NASA per immagini e media. L’immagine in evidenza è un’illustrazione artistica, non una fotografia o una rappresentazione dei campioni analizzati. Credito: NASA, ESA e G. Bacon (STScI).

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