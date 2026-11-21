Robotica umanoide, il Mimit visita Oversonic: RoBee e le applicazioni in Italia

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Il 12 novembre 2026 il ministro delle Imprese Adolfo Urso ha visitato la sede di Oversonic Robotics a Carate Brianza. Nel comunicato, il Mimit indica fra i temi dell’incontro la robotica per l’industria, la cosiddetta “Physical AI” e la collaborazione fra persone e macchine. La pagina del ministero è la fonte per date e dettagli della visita.

RoBee, il robot umanoide sviluppato in Brianza

Durante la visita, secondo il Mimit, Urso ha assistito a dimostrazioni di RoBee, descritto come un robot umanoide cognitivo sviluppato da Oversonic, e delle sue applicazioni in ambito industriale e sanitario. Il ministero riferisce che l’impresa, nata nel 2020, conta oltre 110 dipendenti e mantiene in Italia il principale presidio tecnologico e produttivo, mentre ha sviluppato attività anche negli Stati Uniti.

Questi dati provengono dal resoconto istituzionale della visita e dalle dichiarazioni dell’azienda riportate nella stessa pagina: non costituiscono una valutazione indipendente delle prestazioni dei robot o dei risultati economici di Oversonic. Il comunicato descrive l’obiettivo indicato dai responsabili come affidare alle macchine attività ripetitive e faticose, lasciando alle persone supervisione, progettazione e creatività.

Che cosa significa “Physical AI” nel comunicato

Nel testo del Mimit l’espressione è collegata ai processi produttivi e alle soluzioni robotiche osservate durante l’incontro. Il comunicato non fornisce una definizione tecnica autonoma né dati comparativi sulle applicazioni mostrate; è quindi più preciso leggerla qui come il tema dichiarato della visita, senza attribuire al termine risultati o capacità ulteriori.

Fonti: comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pagina con data di creazione 12 novembre 2026; foto d’archivio di Diego Martinez su Pexels, scattata in un laboratorio a Città del Messico e non riferita a Oversonic o al robot RoBee. La licenza Pexels è consultabile nella pagina ufficiale dei termini d’uso.

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