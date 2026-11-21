Lara Colturi vince lo slalom di Gurgl: primo successo in Coppa del Mondo

Condividi WhatsAppFacebookXTelegram Copia link

Lara Colturi ha vinto lo slalom femminile di Gurgl, in Austria, e ha conquistato il primo successo in Coppa del Mondo della sua carriera. La sciatrice, che gareggia per l’Albania, ha firmato anche la prima vittoria albanese nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino. Il risultato è arrivato sabato 21 novembre 2026.

La rimonta dopo la prima manche

Colturi aveva chiuso la prima manche al secondo posto. Nella seconda ha superato la svedese Anna Swenn Larsson, che aveva il miglior tempo parziale ed è poi arrivata terza. Sara Hector, anche lei svedese, ha concluso seconda: la FIS indica un distacco di 27 centesimi da Colturi e di 30 centesimi per Swenn Larsson.

Per la ventenne è il primo gradino più alto dopo nove podi senza vittorie in Coppa del Mondo. La Federazione internazionale dello sci ricorda che Colturi aveva compiuto vent’anni sei giorni prima della gara. La vittoria austriaca segna quindi un passaggio sportivo netto: da atleta già salita più volte sul podio a vincitrice di una prova del circuito maggiore.

Un risultato storico per l’Albania

Il successo è rilevante anche per la squadra che Colturi rappresenta. La FIS lo definisce la prima vittoria dell’Albania nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’articolo della federazione riporta inoltre che la sciatrice è risalita dal secondo posto della prima manche, mentre le due atlete svedesi hanno completato il podio.

La tappa di Gurgl era già nel calendario del fine settimana: qui il programma e gli atleti italiani annunciati per gli slalom. Questo resoconto riguarda invece l’esito della gara femminile e il primo successo di Colturi nel circuito.

Fonte: Federazione internazionale dello sci (FIS), 21 novembre 2026.

Da non perdere Finlandia Trophy, oggi gli azzurri in pista: orari e programma

Immagine: foto d’archivio di uno sciatore su un tracciato di slalom a Les Belleville, Francia; non ritrae Lara Colturi né la gara di Gurgl. Floris Mulder / Pexels, uso secondo la licenza Pexels.