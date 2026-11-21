MotoGP, Bezzecchi in pole a Portimão con il record: 1’37.201

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Marco Bezzecchi partirà dalla pole position nel Gran Premio del Portogallo di MotoGP. Nelle qualifiche del 21 novembre a Portimão, il pilota riminese dell’Aprilia Racing ha fermato il cronometro a 1’37.201, nuovo record del circuito. La notizia e i risultati sono riportati dalla cronaca ufficiale di MotoGP.

Bezzecchi davanti a Márquez

Alle spalle dell’italiano si è qualificato Marc Márquez, secondo con la Ducati Lenovo Team. Fabio Di Giannantonio, in sella alla Pertamina Enduro VR46, completerà la prima fila. Raul Fernandez ha ottenuto il quarto tempo, mentre Jorge Martin partirà dalla terza fila.

Il crono di Bezzecchi è arrivato nel penultimo appuntamento stagionale e ha migliorato il riferimento del weekend sul tracciato portoghese. La pole stabilisce l’ordine di partenza: il risultato delle qualifiche non anticipa quello della gara.

La griglia del GP del Portogallo

La prima fila riunisce quindi Aprilia, Ducati e VR46. Per seguire il fine settimana portoghese si può rileggere anche il resoconto delle Practice a Portimão, pubblicato da LSDI.

Fonte: MotoGP, 21 novembre 2026.

Foto d’archivio: piloti MotoGP in gara a Jerez il 27 aprile 2025; non è una foto delle qualifiche di Portimão e non identifica i piloti citati. Junta de Andalucía / Wikimedia Commons; ritaglio di VulcanSphere, CC BY-SA 2.0. Scheda dell’immagine.

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