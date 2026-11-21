GP Las Vegas, Russell il più veloce nelle Libere 3: davanti ad Antonelli e Norris

George Russell ha segnato il miglior tempo nelle Libere 3 del GP di Las Vegas: 1’34”041, davanti a Kimi Antonelli e Lando Norris.

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George Russell ha chiuso in testa la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Las Vegas. Il pilota Mercedes ha fermato il cronometro in 1’34”041, precedendo il compagno Kimi Antonelli di 911 millesimi e Lando Norris, terzo con la McLaren, di 974 millesimi. I dati sono quelli riportati da Formula 1 nel resoconto ufficiale della sessione.

Russell conferma il passo già mostrato nelle prove

Il britannico era stato il più rapido anche nella seconda sessione, disputata in condizioni bagnate. Nelle Libere 3 i piloti hanno trovato pista asciutta e hanno potuto utilizzare per la prima volta le gomme slick dopo la pioggia del giorno precedente. Russell ha migliorato progressivamente il proprio riferimento fino a 1’34”041.

Alle sue spalle Antonelli ha completato il giro a 0”911, mentre Norris ha accusato 0”974. Seguono Charles Leclerc, quarto a 1”150, e Oscar Piastri, quinto a 1”181: il distacco tra i primi cinque è quindi contenuto in poco più di un secondo e due decimi. La sessione non assegna posizioni in griglia: i tempi delle prove servono a preparare qualifiche e gara.

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Le qualifiche sono il prossimo passaggio

Il programma ufficiale colloca le qualifiche dopo l’ultima sessione di prove. Il risultato di Russell offre una prima indicazione sul ritmo Mercedes sull’asciutto, ma non anticipa l’esito della lotta per la pole: condizioni e prestazioni possono cambiare nel corso della giornata.

Per il contesto sugli orari del fine settimana, consulta anche la nostra guida al programma del GP di Las Vegas e agli orari italiani. La fotografia di accompagnamento è d’archivio: ritrae una monoposto sul Circuit of the Americas ad Austin e non documenta il Gran Premio di Las Vegas. Credito: Bailey Burton/Unsplash.

Fonte: Formula 1, resoconto delle Libere 3. Foto: Bailey Burton su Unsplash, utilizzata secondo la Unsplash License.

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