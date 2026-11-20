Snowboard parallelo, 14 azzurri in Cina: programma e orari di Snow Ruyi

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La Coppa del Mondo di snowboard parallelo si apre per l’Italia con una trasferta in Cina: a Snow Ruyi sono attesi 14 specialisti azzurri, nove uomini e cinque donne. La tappa è in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026; il calendario pubblicato dal CONI indica le gare finali alle 6 del mattino, ora italiana.

Il programma di Snow Ruyi, con gli orari italiani

Sabato 28 novembre sono previste le qualificazioni, il cui orario è ancora indicato come da definire, e dalle 6 le fasi finali del PGS, il gigante parallelo. Domenica 29 novembre, sempre alle 6, è in programma il parallelo a squadre miste. Il CONI segnala che questa specialità entrerà per la prima volta nel programma olimpico a partire dai Giochi delle Alpi francesi del 2030.

La comunicazione del CONI presenta dunque un fine settimana con gare individuali maschili e femminili e una prova mista. Gli orari sono già espressi in ora italiana: non occorre convertirli dal fuso cinese. Per le qualificazioni, invece, la pagina non fornisce ancora un orario definitivo.

I 14 convocati per la trasferta in Cina

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato Maurizio Bormolini, Aaron March, Tommy Rabanser, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Mike Santuari ed Edwin Coratti. Le cinque atlete sono Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Elisa Fava e Sofia Valle.

Tra i risultati ricordati dal CONI ci sono i successi di Bormolini nelle classifiche di Coppa del Mondo generale, di gigante e di slalom, e il titolo mondiale di PGS conquistato da Fischnaller nel marzo 2025. Dalmasso è indicata dall’ente come bronzo olimpico in carica e vincitrice della classifica di specialità di PSL nella scorsa stagione. Sono i riferimenti sportivi riportati nella presentazione della squadra, non pronostici sui risultati della nuova tappa.

La tappa successiva sarà ancora in Cina

Dopo Snow Ruyi, il circuito si sposterà a Mylin nel fine settimana del 5 e 6 dicembre. Il programma CONI prevede quattro gare di gigante parallelo, equamente divise tra uomini e donne, con finali alle 5 italiane in entrambe le giornate; anche in questo caso l’orario delle qualificazioni resta da definire.

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La pagina ufficiale del CONI riporta convocati e programma. Per un altro appuntamento azzurro sugli sport invernali, leggi anche il calendario di Coppa del Mondo dello sci alpino a Gurgl.

Immagine: fotografia d’archivio di una gara di snowboard a Bansko, Bulgaria, scattata il 18 gennaio 2025; non ritrae la squadra italiana né la tappa cinese di Snow Ruyi. Foto di Veselina Argirova via Pexels, utilizzata secondo la licenza Pexels.