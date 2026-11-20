Mercato auto usate, a ottobre 212 passaggi ogni 100 nuove: i dati ACI

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A ottobre 2026, in Italia sono stati registrati 212 passaggi di proprietà di auto usate ogni 100 autovetture nuove. Il dato arriva dal bollettino mensile Auto-Trend dell’Automobile Club d’Italia, elaborato sui dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel mese i passaggi di auto usate sono diminuiti del 6,3% rispetto a ottobre 2025, mentre quelli delle moto sono aumentati dell’1,1%.

Il mercato dell’usato a ottobre

I passaggi di proprietà delle autovetture, al netto delle minivolture, sono stati 292.138, contro i 311.822 dello stesso mese del 2025. Per i motocicli l’ACI indica 52.929 passaggi, rispetto a 52.361 un anno prima. Sommando tutte le categorie di veicoli, il totale è sceso del 5,6%, da 413.485 a 390.184.

Il rapporto tra usato e nuovo resta elevato: ogni 100 autovetture nuove, a ottobre ne sono state vendute 212 usate. Nei primi dieci mesi del 2026 il rapporto è stato di 190 a 100. Sul periodo gennaio-ottobre, i passaggi di proprietà sono calati dell’1,2% per le auto e dello 0,8% considerando tutti i veicoli; per le moto sono cresciuti dell’1,6%.

Ibride ed elettriche crescono nell’usato

Secondo il bollettino ACI, le alimentazioni tradizionali a benzina e diesel restano prevalenti. Le auto ibride a benzina hanno rappresentato il 12,7% dei passaggi di proprietà di ottobre, con un aumento del 15,9% su base annua. Le elettriche usate hanno raggiunto l’1,6% del mercato del mese, in crescita del 19,2% rispetto a ottobre 2025. Nei primi dieci mesi, le quote indicate dall’ACI sono state rispettivamente dell’11,6% e dell’1,4%.

Più passaggi per le auto con almeno vent’anni

Nel mese è aumentata anche la quota delle vetture più anziane. Le auto tra 20 e 29 anni hanno costituito il 16,4% dei passaggi, contro il 14,4% di ottobre 2025. Quelle con almeno 30 anni sono state il 2,9%, rispetto al 2,7% di un anno prima. I dati descrivono i trasferimenti registrati e non indicano da soli prezzi, condizioni dei veicoli o convenienza di un acquisto.

Per un confronto con il mercato del nuovo, leggi anche i dati sulle immatricolazioni auto di ottobre.

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Fonte: ACI Gov, bollettino Auto-Trend del 6 novembre 2026, basato sui dati PRA. Foto d’archivio: ACI Gov, CC BY 4.0, licenza; immagine illustrativa, non riferita a un luogo o a concessionario italiano specifico.