MotoGP Qatar, Márquez secondo nelle Practice: Bagnaia chiude quarto

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Marc Márquez ha chiuso al secondo posto le Practice del Gran Premio del Qatar, mentre Francesco Bagnaia ha terminato quarto. Il resoconto pubblicato da Ducati riferisce che il team ha affrontato al Lusail International Circuit la prima giornata in pista del ventesimo Gran Premio della stagione. Fabio Di Giannantonio, con la Ducati del VR46 Racing Team, ha ottenuto il primo posto e stabilito il record assoluto della pista, secondo il comunicato.

Márquez vicino al miglior tempo

Ducati riporta che Márquez era stato il più veloce nelle FP1 e che nelle Practice è diventato il primo pilota a scendere sotto il minuto e 51 secondi. Ha concluso a 142 millesimi dal miglior tempo della giornata. Bagnaia, sesto nelle libere, ha guadagnato posizioni nel turno pomeridiano e ha chiuso quarto.

Il secondo posto nelle Practice dà a Márquez l’accesso diretto alla Q2, così come il piazzamento di Bagnaia secondo il titolo e il resoconto Ducati. Il dato riguarda la sessione e non anticipa l’esito delle qualifiche o della gara.

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Il programma indicato da Ducati

Nel comunicato consultato il 21 novembre, Ducati indica per il giorno successivo le Free Practice 2 alle 12:00 ora italiana, la Q1 alle 12:40 e la Q2 alle 13:05. La ventesima Sprint, sulla distanza di undici giri, è programmata alle 17:00. Orari e calendario sono quelli riportati dalla squadra nella pagina citata.

La notizia aggiorna il quadro della giornata in pista, senza attribuire la foto d’archivio qui utilizzata al circuito di Lusail o all’evento attuale.

Fonte: Ducati, resoconto della prima giornata del GP del Qatar.

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Foto d’archivio: gara motociclistica a Sepang, Malesia, senza relazione con il GP del Qatar. Foto Keong Racun/Pexels, usata secondo la licenza Pexels.