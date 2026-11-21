Incidenti stradali, nel primo semestre 2026 più feriti ma meno vittime: i dati ACI-Istat

Nel primo semestre 2026 aumentano incidenti con lesioni e feriti, mentre calano le vittime: le stime preliminari ACI-Istat e il confronto con il 2019.

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Nel primo semestre del 2026 in Italia sono aumentati gli incidenti stradali con lesioni e le persone ferite, mentre le vittime sono diminuite. Le stime preliminari ACI-Istat, pubblicate il 18 novembre, contano 89.754 incidenti (+7,5% rispetto a gennaio-giugno 2025), 120.824 feriti (+7,7%) e 1.297 decessi (-3,1%).

Il bilancio dei primi sei mesi

Il dato riguarda gli incidenti con lesioni a persone e i decessi entro il trentesimo giorno dall’evento. In media, riferisce ACI, nel periodo si sono verificati 496 incidenti, 668 feriti e poco più di sette vittime al giorno. Sono valori aggregati per l’intero Paese e non descrivono un singolo episodio.

Il quadro è diverso a seconda del tipo di strada. Rispetto allo stesso semestre del 2025, le vittime sono calate del 5,1% sulle strade urbane e del 2,1% su quelle extraurbane; sulle autostrade sono invece aumentate dell’1,3%. ACI segnala inoltre che sulle strade urbane si concentra il 75,3% degli incidenti, mentre sulle extraurbane si registra il 48,4% delle vittime. Queste percentuali descrivono la distribuzione degli eventi e non stabiliscono da sole le cause o il rischio per ogni singolo viaggio.

Il confronto con il 2019

Nel confronto con il primo semestre del 2019, scelto come riferimento dal programma europeo Road Safety Policy Framework 2021-2030, gli incidenti risultano cresciuti del 7,3% e i feriti del 3,3%; i decessi sono diminuiti del 15,5%. L’obiettivo europeo è dimezzare entro il 2030 il numero di vittime e feriti gravi sulle strade. I dati del semestre mostrano quindi andamenti diversi tra frequenza degli incidenti, feriti e mortalità, e non consentono di attribuire le variazioni a una singola causa.

Stime preliminari, non un bilancio definitivo

ACI e Istat definiscono preliminari queste stime: il perimetro temporale è gennaio-giugno 2026 e i confronti sono con gli stessi periodi del 2025 e del 2019. Il comunicato non offre una spiegazione causale dell’aumento di incidenti e feriti. Per questo i numeri vanno letti come indicatori nazionali del periodo, senza dedurne consigli individuali o l’andamento di una singola provincia.

Le fonti sono il comunicato ACI e la nota Istat, entrambi del 18 novembre 2026. Per un precedente approfondimento sulla mobilità e la sicurezza urbana, leggi anche le iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Immagine d’archivio ACI, non riferita a uno specifico incidente dei dati citati. Credito: ACI Gov; autore indicato nella pagina, Paolo Borgognone. Riuso CC BY 4.0 secondo le note legali ACI.