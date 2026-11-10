Toscana, allerta gialla l’11 novembre: zone e cambio dei rischi alle 12

Allerta gialla in parte della Toscana l’11 novembre: zone, fasce prima e dopo le 12 e avviso di Casciana Terme Lari. Le verifiche prima di muoversi.

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Per mercoledì 11 novembre è prevista allerta gialla in parte della Toscana per piogge, temporali e rischi legati ai corsi d’acqua. Il bollettino del Centro funzionale regionale emesso il 10 novembre alle 13:08 distingue zone e fasce orarie: il mezzogiorno di mercoledì segna il passaggio fra due scenari. Per organizzare uno spostamento occorre controllare insieme luogo, fenomeno e durata, senza estendere lo stesso avviso a tutta la regione.

Campo e alberi in una giornata piovosa: foto di contesto d’archivio, pubblicata il 18 aprile 2024. Non documenta la Toscana o l’allerta dell’11 novembre 2026. Foto: Jeroen Rotty / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

Le zone e gli orari dell’allerta

Per il reticolo principale dei fiumi, il giallo vale dalle 12 alle 23:59 nelle zone Bisenzio e Ombrone pistoiese, Lunigiana, Serchio-Garfagnana-Lima e Serchio-Lucca. Per frane e corsi minori l’avviso già in corso in Lunigiana, Garfagnana, area lucchese e Versilia arriva fino alle 12; dalla mezzanotte si aggiungono Valdarno inferiore, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone pistoiese, Reno e Serchio-Costa.

Dalle 12 alle 23:59 il quadro comprende temporali forti con rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nelle nove zone indicate dal CFR: A4, A6, B, L, R1, S1, S2, S3 e V. I codici identificano aree di allerta: per localizzare il proprio percorso va consultata la mappa regionale, senza tradurli in un colore uniforme per un’intera provincia.

Il caso di Casciana Terme Lari

L’avviso del Comune di Casciana Terme Lari, pubblicato il 10 novembre, rende esplicite le due fasce: rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 00 alle 12, poi temporali forti con gli stessi rischi fino alle 23:59. La mattina non è dunque presentata come una finestra priva di criticità.

Pavimentazione bagnata e lampioni di notte: foto di contesto d’archivio, pubblicata il 12 gennaio 2024. Non documenta la Toscana o l’allerta dell’11 novembre 2026. Foto: Priyanshii Vijayvargiya / WordPress Photo Directory. Fonte originale; licenza CC0.

La proroga sulla Toscana nord-occidentale è riportata anche da Greenreport il 10 novembre. Per gli orari del singolo territorio restano determinanti il bollettino e gli avvisi comunali: una sintesi regionale non sostituisce il dettaglio locale.

Le verifiche prima di muoversi

Il Centro per la Protezione civile dell’Università di Firenze, nella guida generale ai rischi, ricorda che il giallo può accompagnarsi a fenomeni intensi e localmente pericolosi, difficili da collocare con precisione. Invita a seguire gli aggiornamenti istituzionali, prestare attenzione alle attività all’aperto e ai tratti esposti a frane, ponti, guadi e sottopassi. Sono indicazioni generali, distinte dalla previsione dell’11 novembre.

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Il CFR avverte inoltre che mercoledì sarà possibile un passaggio a un codice superiore sulla base delle piogge registrate e dei successivi aggiornamenti. È una possibilità annunciata, non un’allerta arancione già emessa. Chi legge l’avviso oggi deve quindi ricontrollare l’ultima versione prima di partire domani.

Il quadro toscano resta distinto dall’allerta dell’11 novembre in Emilia-Romagna. Anche il precedente avviso di ottobre per Lazio e Toscana riguardava un’altra giornata: date, zone e scadenze di vecchi articoli non vanno trasferite al bollettino corrente.

Fonti e crediti

Verifica del 10 novembre 2026: CFR Toscana, Comune di Casciana Terme Lari, riscontro Greenreport e guida generale UniFI, collegati nel testo. Le fotografie CC0 del 2024 sono immagini d’archivio di contesto; autori, pagine originali e licenza sono indicati nelle didascalie.